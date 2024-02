Pædagog i Grønland i 70'erne: "Ét barn havde gummistøvler, hvor sålerne var slidt væk” 

Dorthea Reimer-Johansen Søndag, 18. februar 2024 - 08:15

Danske Ellinor Fobian traf en beslutning om at tage til Grønland i 1973 for at arbejde som pædagog.

Forfatteren til bogen "Børnene under nordlyset", Ellinor Bobian.

Hun kom først til Godthåb, hvor hun skulle arbejde på et fritidshjem. På fritidshjemmet gik en del af de børn, som sammen med deres familier var blevet transporteret fra bygderne ind til det mere centrale Grønland. Det skete som led i den danske regerings politik for Grønland.

Fattigdom gjorde indtryk på forfatteren

Allerede fra starten gjorde især fattigdommen meget stort indtryk på Ellinor Fobian:

- Ét af børnene havde nogle meget store vabler på sine fødder. De kom, fordi hun havde slidt sålerne på sine gummistøvler fuldstændig op. Hun gik barfodet rundt, mens der var 10 graders frost udenfor.

Ellinor Fobian arrangerede kort tid efter en tøjindsamling. Børnene i hendes egen datters gamle klasse i Danmark donerede tøjet, og Ellinor Fobian sørgede for foranstaltninger, så tøjet kunne vaskes og tørres.

Dansk eksperiment fik konsekvenser for Grønland

I følge Ellinor Fobian fik den danske eksperiment store konsekvenser for Grønland.

- Grønlænderne, som kom fra de helt små samfund i bygderne, var vant til at passe på hinanden under simple forhold. Lige pludselig kom mange til bl.a. Godthåb, hvor de kom ind i lejligheder, der var helt fremmede for dem. Og pludselig var der også fri adgang til alkohol. Der var mange, der fik en kultur, hvor de forsøgte at drikke smerterne væk, fortæller Ellinor Fobian.

På Christianshavn Torv ser hun børnenes skæbner

Efter nogle år i Godthåb, kom Ellinor Fobian til Christianshåb i Grønland et år. Derefter tog hun igen tilbage til København, hvor hun siden arbejdede med børn på Vesterbro. Hun bor stadig i den samme lejlighed, som hun har ejet siden 1966. Sommetider går hun tur på Christianshavn Torv.

- Jeg har faktisk mødt ét af de børn, jeg selv var pædagog for dengang i Godthåb. Rigtig mange af dé mennesker, der sidder på torvet, har haft et enormt hårdt liv, og det er vigtigt, at vi også som danskere forstår, hvad baggrunden for det er. Det forsøger jeg blandt andet at belyse med min bog, siger Ellinor Fobian.

“Børnene under Nordlyset” kan findes i danske boghandlere fra den 22. februar.