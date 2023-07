Efter påstande om økonomisk tab: Politiker vil have fiskeriet undersøgt igen

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 04. juli 2023 - 11:45

Aki-Matilda Høegh-Dam fastholder sin påstand om, at Danmark tjener 4 milliarder kroner alene på grønlandsk hellefisk årligt, som kunne gå i den grønlandske landskasse i stedet.

Det gør hun på trods af, at flere tal, ekspertvurderinger og oplysninger fra Naalakkersuisut sår alvorligt tvivl om påstanden. Siumuts folketingsmedlem mener derimod, at der findes for lidt data om vores fisk og understreger, at hun ønsker, at der gøres noget ved det.

I et interview til DR har Aki-Matilda Høegh-Dam (S) udtalt, at transferpricing i Danmark alene på hellefisk koster det grønlandske samfund fire milliarder kroner årligt.



Den danske fødevareminister Jacob Jensen oplyser i et skriftligt svar til Aki-Matilda Høegh-Dam, at den totale eksport af hellefisk ud af Danmark er opgjort til 2,2 milliarder kroner.



Derfor er det svært at se, hvordan der kan gå fire milliarder kroner tabt.

Sermitsiaq.AG har spurgt Aki-Martilda Høegh-Dam til, om svarene fra ministeren har fået hende til at ændre sin udtalelse til DR. Det afviser hun og siger, at hun forsøgte at henvise til en kandidatafhandling:



- Jeg forsøgte i interviewet at henvise til en afhandling, som er lavet af Ilannguaq K. Møller tilbage i 2016 om transfer pricing, siger Aki-Matilda Høegh-Dam til Sermitsiaq.AG.

Prøvede at referere til afhandling

I kandidatafhandlingen har forfatteren lavet et regnestykke, der fortæller, hvad Grønland potentielt kunne tjene på sine fiskeprodukter, hvis grønlandske virksomheder kunne opnå lige så høje priser på fiskeprodukter, som Island og Færøerne får for deres produkter.



Ilannguaq K. Møller konkluderer i afhandlingen, at der i 2014 var et samlet uudnyttet potentiale for eksport fra Grønland på omkring 3,3 mia. kr. i 2014. Beløbet gælder alle arter tilsammen.



Spørgsmål: Du siger i interviewet med P1 Morgen, at det grønlandske samfund skulle tabe omkring fire milliarder kroner på hellefisk alene. Var det en fortalelse?

- Nej, jeg prøvede bare at referere til undersøgelsen, fastholder Aki-Matilda Høegh-Dam.

Naalakkersuisoq Naaja Nathanielsen (IA) har tidligere oplyst i et skriftligt svar, at Skattestyrelsen ikke har haft en sag om transfer pricing i et omfang så stort som fire milliarder kroner, samt at lovgivningen på området er blevet fornyet. Flere eksperter med indgående kendskab til økonomien i det grønlandske fiskeri, som Sermitsiaq.AG har talt med, kan heller ikke genkende billedet af transfer pricing for milliarder af kroner.

Ikke tilfreds med minister-svar

Fælles for eksperter og myndigheder, som Sermitsiaq.AG har talt med, er dog også, at transfer pricing ikke kan afvises at finde sted i et vist omfang. Det kræver mere data, hvis problemets omfang skal belyses yderligere.

Aki-Matilda Høegh-Dam har efter sit interview til DR stillet en række spørgsmål til den danske fødevareminister. Disse spørgsmål er ikke møntet på transfer pricing, men spørgsmålene handler om totale mængder af import og eksport af fisk til og fra Danmark.

Den danske minister oplyser i sine svar, at man ikke er i besiddelse af specifikke informationer om værdiforøgelsen af de konkrete fisk og skaldyr, som kommer fra Grønland - bortset fra en undersøgelse fra 2016. Det er heller ikke muligt præcist at bestemme fiskenes oprindelsesland. De svar er politikeren langt fra tilfreds med.

Vil have flere data

Spørgsmål: Hvad vil du gøre ved det?



- Vi bliver nødt til at have nogle flere data på vores fisk. Først og fremmest data for de eneste svar, jeg har fået indtil videre, det er; Vi ved det ikke. Og det skal vi vide selvfølgelig.



Spørgsmål: Tror du, at de grønlandske fiskerivirksomheder snyder Grønland for penge i den her sammenhæng?



- Det er ikke et ord, der har strejfet mig. Det er ikke sådan, jeg tænker på det. Det, jeg ser her, er, når der er mangel på data, så skal vi selvfølgelig have en klar undersøgelse af det hele, ligesom vi bliver nødt til at kende oprindelseslandet for de forskellige fisk, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Vil have kigget på værdiforøgelsen - igen

- Mine spørgsmål til ministeren handler om værdikæder og værdiforøgelse. Transfer pricing er noget helt andet, og her refererer jeg til undersøgelsen. Vi har ikke ordentlige undersøgelser af transfer pricing, men jeg synes, det er mere interessant at kigge på, hvor værdiforøgelsen sker og hvorfor.

Naalakkersuisut har dette forår offentliggjort en omfattende analyse af værdikæderne for de vigtigste grønlandske fiskeprodukter samt udarbejdet en handlingsplan for, hvordan indtjeningen på fisk kan øges.