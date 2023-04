Påsken står i sportens tegn: Se billeder fra GM her

GM i futsal 2023 for kvinder og u-18 drenge og GM i badminton 2023.

Redaktionen Tirsdag, 04. april 2023 - 17:13

Inussivik og Godthåbshallen i Nuuk er i disse dage fyldt med sportsglade mennesker. Der afholdes nemlig både GM i futsal for kvinder, GM i futsal for U-18 drenge og GM i badminton her i påsken. Sermitsiaq.AG´s fotograf har været forbi og fange stemningen. Se billeder i toppen af artiklen.

Programmet for badminton kan findes HER, mens programmet for futsal kan findes på B67's facebookside.

Sermitsiaq.AG følger op med resultater i løbet af ugen.