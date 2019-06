Pårørende må ikke overnatte i patienthjemmet

redaktionen Fredag, 14. juni 2019 - 11:59

Det Grønlandske patienthjem må grundet kapacitet prioritere plads til patienterne,for at give dem de bedst muligt rammer i forbindelse med deres behandling i Danmark.

Har ellers afsøgt muligheder

Derfor vil det ikke være muligt for pårørende til patienter at overnatte på Det Grønlandske Patienthjem i København i perioden 15. juni til den 15. september, skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

- Sundhedsledelsen har afsøgt mulighederne for at tilbyde overnatning til de pårørende andre steder, men det har ikke været muligt at finde en løsningen inden for rammerne, oplyses det.

Forældre til patienter

Pårørende, der før den 13. juni har købt billet til at rejse med patienten i den pågældende periode, vil fortsat have mulighed for overnatning.

- Ledsagere visiteret af sundhedsvæsenet, som for eksempel en forælder til et barn, kan fortsat indlogeres på patienthjemmet, lyder det.