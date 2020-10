Pårørende til coronasmittet testet negativ

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 23. oktober 2020 - 12:25

Den pårørende, der har tæt relation til den person, der er smittet med coronavirus i Aasiaat, er testet negativ for coronavirus ved første test.

Det betyder dog ikke, at vedkommende kan blande sig med lokalbefolkningen i Aasiaat.

Den pårørende er fortsat i karantæne de næste syv dage, da personen stadig kan udvikle sygdommen de næste dage. En test for coronavirus skal foretages igen om en uges tid.

Det oplyser coronastaben under et pressebriefing fredag middag.

Inatsisartut ude af karantæne

Coronasmitten i Aasiaat har resulteret i, at Inatsisartut måtte udskyde deres efterårsmøde på ubestemt tid.

Finansudvalget i Inatsisartut har nemlig holdt møde med et familiemedlem til coronasmittede, før smitten blev opdaget. På grund af forsigtighedsprincip blev Inatsisartuts finansudvalg sat i karantæne onsdag aften.

Nu er karantænen for udvalgsmedlemmer ophørt, og Inatsisartut kan fortsætte deres efterårssamling. Formanden for Inatsisartut, Vivian Motzfeldt bekræfter, at Inatsisartuts eftersårsmøde vil blive genoptaget, men kommer dog ikke ind på den første mødedag.

Landslæge Henrik L. Hansen har under et pressemøde torsdag forklaret, at en person ikke kan smitte i hvert fald de to første døgn efter, vedkommende har været udsat for smitte.

Karantæneregler brudt

Nyt tilfælde af coronasmitte i Aasiaat blev opdaget sen onsdag eftermiddag. Den smittede blev konstateret med coronavirus ved femdags retest efter indrejse til landet. Personen havde ikke overholdt karantæneregler, og havde haft besøg under sin karantæne.

Det resulterede i, at ti personer, der har været i kontakt med den indrejsende, måtte efterfølgende gå i karantæne. I Aasiaat er man mere forsigtig, og opretholder karantæne for de berørte personer.

Også en lærling i KTI Sisimiuts bygge- og anlægsskolen blev sat i karantæne i går eftermiddag, da vedkommende har været i nærheden af den smittede i Aasiaat. Også 80 andre lærlinge blev bedt om at holde sig fra skolen i Sisimiut.