Paarisa: Hjemmeside specielt for børn

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 12. januar 2021 - 14:02

Paarisa.gl har videreudviklet sin hjemmeside, så børn selv får en sektion til at søge information omkring sundhed og trivsel og til selv at kunne søge hjælp.

Lanceringen af hjemmesidens børnesektion blev fejret i Katuaq mandag den 11. januar.

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen glæder sig over, at børn nu har egen hjemmeside med nødvendige oplysninger.

Troværdig kilde

Naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wangenheim, understreger, at det efterhånden er nødvendigt at være kritisk i forhold til den strøm af informationer på internettet, som børn kan have adgang til:

- Det er rigtig vigtigt at være opmærksom på, hvor den information man får kommer fra. Og om det er en kilde, man kan stole på, siger Anna Wangenheim.

Og Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen forsikrer:

- Jeg kan garantere for, at den information, der ligger på paarisa.gl kommer fra en pålidelig afsender. Fra Naalakkersuisuts side håber vi, at oprettelsen af paarisa.gl og Paarisa for børn vil give børn og unge en oplevelse af, at det er blevet nemmere at finde information om sundhed og trivsel og om, hvor man kan få hjælp, siger hun.

Målrettet til børn

På hjemmesiden kan man blandt andet finde informationer om, hvor man kan søge hjælp, hvis man blandt andet har problemer med ludomani, alkohol eller hvis man er blevet seksuelt krænket. Også kortfilm bidrager til informationer om, hvilke aktiviteter, der er sunde for børn.

På hjemmesiden kan børn også lære om andre børn og deres levemåde. Blandt andet bliver en kortfilm om 12-årig Robin fra Tasiilaq vist. Robin fortæller om sit liv og sine fritidsinteresser i Tasiilaq.

Naalakkersuisoq Martha Abelsen forsikrer, at flere andre kortfilm om børn i byer og bygder, samt informationsvideoer om sundhed og trivsel vil blive vist på hjemmesiden i den nærmeste fremtid.

Lanceringen af Paarisa for Børn får ros med på vejen fra Børnetalsmanden. Hun har lavet en undersøgelse, der viser, at børn foretrækker visuelle informationer om rettigheder.

Godt skridt

- Det er derfor, en rigtig stor glæde for mig i dag, som børnenes talerør, at der nu lanceres en national hjemmeside, som gør det lettere for børn og unge at søge den viden og hjælp, de har ret til. Det er et stort skridt i den rigtige retning, som vil gøre forskel for rigtig mange børn og unge, siger Aviâja Egede Lynge, Børnetalsmanden.