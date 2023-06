Paamiut får ungdomskulturhus

Redaktionen Mandag, 19. juni 2023 - 16:30

Unge i Paamiut får nu mulighed for et værested i fritiden. Kommunalbestyrelsen har besluttet at oprette et ungdomskulturhus efter inspiration fra Tasiilaqs ungdomskulturhus Igdlo.

Det skriver Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside, efter de unge har vist behovet for et værested under kommunaldirektionens besøg i maj.

Borgmesteren mener, at de unges budskab om, at de mangler et sted at være er godt begrundet.

- Her har vi hentet inspiration fra Tasiilaq, Ungdomsklubhuset Igdlo, som varetages af de unge selv. Vi synes, at det er en god løsning, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Avaaraq Olsen.

To klubber i et

Kommunalbestyrelsen har vedtaget forslaget om at benytte fritidsordningen Nanoq, så de unge i byen kan have et værested. Planen er at ansætte to medarbejdere, der skal hjælpe til med driften af ungdomskulturhuset.

Det er de unge studerende i Majoriaq, der har fremstillet forslaget til politikerne under direktionens besøg. Og Avaaraq Olsen udtrykker glæde over, at de unge allerede har uddannelsesplaner.

- Jeg er opløftet over at høre, at de unge vi snakkede med havde så klare planer for deres fremtid. Det skal vi tage hånd om, og vi skal imødekomme den gejst de unge har, siger hun.

Udover de unges fritidsmuligheder blev boligsituationen og fiskererhvervets udviklingsmuligheder drøftet under besøget.