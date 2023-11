Saalamiit og Vittus: Vi hepper på vores datter

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 28. november 2023 - 17:17

- Jeg kunne ikke forstå, at de vandt og kvalificerede sig til VM. Der gik lige nogle minutter efter den sidste mål, før jeg forstod, at min datter skal spille i VM i håndbold.

Det siger Saalamiit Møller Lorentzen, der mandag aften lokal tid er ankommet til Stavanger med sin mand Vittus Lorentzen.

Parret er forældre til Rina Møller Lorentzen, der er målmand i landsholdet, og som har været med til at sikre billetten til VM slutrunden, der begynder onsdag den 29. november.

Fra Ilulissat til Stavanger

- Jeg er meget stolt. Vi skal heppe på landsholdet. Men vi er her også for at følge vores datters kamp, fortæller Vittus Lorentzen.

Familien har taget den lange tur fra Ilulissat til Stavanger. Intet er overladt til tilfældighederne, og familien har faktisk rykket deres afgang tidligere end planlagt for at være sikre på at kunne komme med Tuukkaq til Stavanger.

-Vi skulle rejse mandag morgen. Men vejrudsigten så ikke godt ud, så vi valgte at rykke vores afgang til lørdag og havde et par dages overnatning i Kangerlussuaq. Vi er glad for beslutningen, for der har været nogle aflysninger i Ilulissat mandag, fortæller Saalamiit Møller Lorentzen.

Datter slægter far på

Forældrene til Rina Møller Lorentzen fortæller, at deres datter Rina først blev rigtig interesseret i håndbold, da hun flyttede til Nuuk for at studere.

- Vi har altid støttet vores børn, når de har interesser. Men det er først, da Rina flyttede til Nuuk, at hun for alvor fik smag for håndbold, siger de.

Og interessen for håndbolden ligger nok også naturligt i bloden:

- Jeg har engang været udtaget til landsholdet, det var tilbage i starten af 1980’erne. Min datter har så fortalt mig, at hun så op til mig, fordi jeg blev udtaget til landshold i håndbold som en af de første, siger Vittus Lorentzen.

Vil nyde Stavanger

- Hvordan er det at blive set op til af en landsholdsspiller?

- Det er da fantastisk! Jeg bliver helt stolt, griner Vittus Lorentzen.

Familien vil tilbringe en uge i Stavanger for at følge med i Grønlands VM-kampe. Turen går tilbage til Kangerlussuaq og hjem til Ilulissat mandag den 4. december.

- Vi kommer til at nyde nogle dage i Stavanger udover at følge med i kampene. Det er stort, siger Saalamiit Møller Lorentzen.