Påbud: Olie skal fjernes fra sunket trawler

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 23. maj 2021 - 07:30

Miljødepartementet har udstedt et påbud til Polar Seafood om, at oliebeholdningen på rejetrawleren Polar Aassik skal tømmes inden den 1. juli.

Af et paragraf 37 svar til Jess Svane, Siumut, oplyser naalakkersuisoq for miljø, Kalistat Lund, at ”der for nuværende ikke er planer om at hæve vraget”.

Mindst risikabelt

Via Arktisk Kommando, som varetager havmiljøforureningsopgaven, bliver følgende også oplyst:

- Ud fra en samlet faglig vurdering ses tømning af vraget for olie, som den mindst risikable og dermed forventeligt mest skånsomme operation med henblik på at undgå yderligere forurening.

Jess Svane har begrundet sine spørgsmål med, at der blandt borgerne i Qasigiannguit er stor bekymring om en eventuel forurening, og man efterlyser informationer fra myndighederne om, hvad der skal ske med vraget.

Løbende information

I den forbindelse henviser Kalistat Lund i sit svar til en udtalelse fra Arktisk Kommando, der skriver:

- Arktisk Kommando har kontakt til de lokale beredskaber og vil løbende informere om udvikling i situationen, herunder om tiltag fra ejerens side der skal forhindre yderligere udslip fra vraget.