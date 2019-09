Påbud: Høegh-Dam-skib skal bjærges hurtigst muligt

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 30. september 2019 - 12:06

Miljømyndighederne er bekymret for, at det forliste skib Narluneq vil begynde at lække motorolie, hvilket vil være katastrofalt for havmiljøet.

Skibet kæntrede lørdag aften den 14. september og miljødepartementet presser på over for Iluliaq Seafood for at få fremlagt en plan for, hvordan skibet bliver bragt på ret køl og bugseret til land, så miljøfaren forsvinder.

Bjærgningsplan

- Vi har med hjemmel i havmiljølovgivningen udstedt et påbud om, at langlineskibet skal bjærges. Der er sat en frist for, hvornår selskabet kommer med en bjærgningsplan, der tager højde for, at det sker på en sikker og forsvarlig måde, så vi undgår, at havmiljøet forurenes, oplyser departementschef Mette Skarregaard Pedersen til Sermitsiaq.AG.

Jo længere tid der går, jo større er faren for stormvejr, som kan øge risikoen for en olieforurening.

Pølse lagt rundt om skibet

Skibet lækker diesel i et mindre omfang. Det er årsagen til, at miljømyndighederne har lagt en 125 meter lang olie- og diesel-absorberende ”pølse” rundt om fartøjet.

Beredskabschef Peter-Erik Thomsen har tidligere oplyst til Sermisiaq.AG, at skibet indeholder 30.000 liter diesel, 6000 liter hydraulikolie og 300 liter motorolie.

Regningen

Departementschefen oplyser, at miljømyndighedernes omkostninger i forbindelse med det kæntrede skib skal betales af Iluliaq Seafood A/S.