Efter påbud til alderdomshjem: Foreslår personaleboliger til medarbejdere

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 03. oktober 2023 - 11:02

Arbejdstilsynet har tildelt alderdomshjemmet Utoqqaat Illuat i Nuuk ikke mindre end tre påbud efter et tilsynsbesøg.

Påbuddene handler blandt andet om at sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed mod et meget højt arbejdspres. Kommunens forvaltning har angivet, at den store arbejdsmængde og tidspres på plejehjemmet skyldes udskiftning og mangel på personale.

Det problem bør løses ved at tilbyde de ansatte bedre forhold, lyder det fra kommunalbestyrelsesmedlem Peter Davidsen (S).

Politiker: Bolig er vigtig for fastholdelse

Han siger til Sermitsiaq.AG, at kommunen bør tilbyde personaleboliger til de ansatte:

- Vi er nødt til at hente arbejdskraft fra kysten og til en bolig med til jobbet for på den måde at fastholde arbejdeskraft, siger Peter Davidsen, der mener, at vilkårene er kritisable for både medarbejdere og beboerne på alderdomshjemmet.

LÆS OGSÅ: Arbejdstilsynet udsteder påbud efter besøg på alderdomshjem

- Det er ikke første gang. Vi har haft mange klager.

- Fra Siumuts side kræver vi, at kommunen handler nu, og tilbyder personale boliger for at tiltrække personale, siger Peter Davidsen.

Direktør: Ikke muligt at tilbyde bolig til alle

Der er i forvejen mange borgere på venteliste til en bolig i hovedstaden. Peter Davidsen mener dog, at kommunen må gå i dialog med sit boligselskab Iserit for at prioritere flere boliger til personale.

Direktør i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, Ejner Grønvold, oplyser i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG, at kommunen allerede prioriterer personale boliger til "varme hænder", men det er ikke muligt at tilbyde alle en bolig:

- Det er kommunens politik, at personaleboliger først og fremmest skal tildeles de varme hænder. Vi har med jævne mellemrum slået stillinger op på Utoqqaat Illua med bolig.

Halvdelen går til ældreområdet

- Cirka halvdelen af de boliger, vi får tildelt her i forvaltningen, går til ældreområdet, men det er en forvaltning med 800 ansatte, så vi kan ikke tilbyde alle en personalebolig, udtaler Ejner Grønvold.

Direktøren oplyser, at der indtil videre i år er blevet slået 7 stillinger op med bolig inden for ældreområdet.

- I 2022 var tallet otte. Kommunens ledige personaleboliger bliver fordelt mellem de forvaltninger, der har et stort behov for varme hænder: Velfærd og Arbejdsmarked, Børn og Skole samt Børn og Familie, oplyser Ejner Grønvold.