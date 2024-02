P-afgift: KAIR klapper i som en østers

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 15. februar 2024 - 07:48

Hvor dyrt bliver det at parkere ved den nye lufthavnsterminal i Nuuk? Spørgsmålet ønsker Kalaallit Airports ikke at besvare, da Sermitsiaq.AG henvender sig til lufthavnsselskabet.

Kort og godt meddeler Kalaallit Airports kommunikationschef Mikkel Bjarnø Lund følgende:

”Vi kommer til at melde ud omkring parkering - og mange andre forhold i forbindelse med åbningen af den nye terminal - i nærmeste fremtid”.

Hemmelighedskræmmeri

Hemmelighedskræmmeriet fra Kalaallit Airports side kan undre, når det af den nugældende ejerskabspolitik, som de selvstyreejede selskaber skal navigere under, står følgende under punkt 3, der har overskriften ”Åbenhed og transparens”:

- Åbenhed og transparens er væsentlige forudsætninger for, at selskabets interessenter løbende har mulighed for at vurdere og forholde sig til selskabet og dets fremtid. Et frugtbart samspil mellem selskabet og dets interessenter forudsætter åbenhed og gensidig respekt.

Det var Sermitsiaq.AG’s ønske at få at vide, hvad det vil koste privatbilisterne at parkere i en time, et døgn, en uge eller eventuelt en måned. Og desuden bad vi om en begrundelse for, hvorfor Kalaallit Airports indfører parkeringsafgifter.

Ingen af delene får vi som sagt svar på, og dermed kan vi kun gisne om, hvad afgiftsniveauet bliver. En p-afgift over for de private bilister må anses som sandsynlig, da de erhvervsdrivende er blevet orienteret om, at de skal til at betale en p-afgift.

Taxakunder pålagt gebyr

Sermitsiaq.AG kunne i mandags oplyse, at Nuuk Taxa fra 1. maj bliver pålagt en p-afgift på 10 kroner, hver gang man holder foran terminalbygningen for at hente eller bringe kunder til lufthavnen. En afgift, som taxaselskabet har valgt at doble op for kunderne, da taxaselskabet har store udviklingsomkostninger forbundet med det nye gebyr.

Læs også: Kalaallit Airports indfører taxa-afgift

Der er store forskelle i Danmark på, hvor meget det koster at parkere i de danske lufthavne. Flere forhold spiller nemlig ind. Eksempelvis spiller parkeringspladsens nærhed til terminalbygningen ind på prisen. Og er der tale om et parkeringshus kan prisen være højere end parkering udendørs. I Billund Lufthavn svinger parkerings-afgiften for et døgn mellem 80 kroner og 195 kroner alt efter hvilken parkeringsløsning, man ønsker.