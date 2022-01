Overvejer vacciner til børn

Merete Lindstrøm Tirsdag, 25. januar 2022 - 11:45

De første erfaringer og studier tyder på, at coronavarianten Omikron ikke gør coronasmittede lige så syge som den tidligere Deltavariant. På samme tid har Omikron lettere ved at bryde igennem vaccinen.

Norge har på baggrund af overvejelser omkring Omikronvarrianten valgt at droppe anbefaling om at vaccinere børn under 12 år.

Sundhedsmyndighederne i Norge mener, at det muligvis kan være en fordel for de 5-11-årige at blive smittet med coronavirus frem for at blive vaccineret.

Landslægen afventer

Landslægen vil afvente udmelding fra Danmark, og opfordrer fortsat forældre til at lade deres børn vaccinere.

- Lige nu er indstillingen, at vi afventer primært, hvad der kommer fra dansk side, og hvad andre myndigheder siger om det her emne. Jeg er meget opmærksom på de forskellige udmeldinger, siger Henrik L. Hansen til Sermitsiaq.AG.

Landslægen understreger, at vaccinationsplanen indtil videre fortsætter som planlagt.

Efter meldingen fra Norge har de danske børnelæger opfordret Sundhedsstyrelsen til at se på, om Danmark skal fortsætte med at anbefale vaccinen til børn.

Vil vide hvor effektiv vaccinen er

Landslægen erkender, at de foreløbige data tyder på, at vaccinationen ikke er særlig effektiv mod smitte med Omikron. Men hvor meget mindre er et centralt spørgsmål, mener han.

- Vi mangler eksakte tal på, hvilken betydning vaccinationen har for smittespredningens udvikling.

Norges beslutning er taget ud fra vaccinens virkning mod Omikron, mens Danmark tog stilling ud fra deltavarianten tilbage i november sidste år. Derfor har børnelægerne opfordret Sundhedsstyrelsen til at genoverveje.

Det er det tætte samarbejde med de danske myndigheder, der får landslægen til at afvente dansk udmelding, før han ændrer i strategien herhjemme.

- Vi har også adgang til andet end de informationer, der står i pressen. Derfor anser jeg det for logisk, at vi vælger fagligt at følge den danske Sundhedsstyrelse, uddyber han.

Det handler ikke om bivirkninger

Den primære grund til at vaccinere børn er at undgå smittespredning og beskytte sårbare mod smitte, påpeger landslægen. Men i Norge mener man altså, at beskyttelse mod smitte og videregivelse af smitte med Omikron er så lav, at det ikke giver mening at vaccinere børn, som for de flestes vedkommende ikke bliver alvorligt syge af corona.

Landslægen understreger, at det ikke handler om bivirkninger fra vaccinen.

- Der er ingen steder kommet meldinger om, at der er nogen særlig risiko forbundet med at vaccinere børn. Det er ret afgørende i denne sag. Det handler om hvilken betydning, vaccination af børnene har for en epidemi på nuværende tidspunkt og i høj grad på sigt, siger Henrik L. Hansen.

Her i landet havde 545 børn i alderen 5-11 fået 1. vaccination mod Covid-19 i starten af sidste uge. Det svarer til 10,1 procent af aldersgruppen.

344 af af børnene er i Nuuk. Det svarer til, at 20,1 procent af aldersgruppen i Nuuk har fået første stik.