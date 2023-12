Overvældende interesse for søvn-projekt

Redaktionen Torsdag, 07. december 2023 - 14:39

- Vi har fået henvendelser fra hele kysten, som gerne ville være med i projektet. Vi har faktisk været nødt til at afvise ret mange patienter, fordi vi er nødt til at køre projektet på den måde, vi har planlagt, for at få nogle brugbare resultater. Det var overvældende meget interesse for projektet helt fra start.

Op til ti procent af en befolkning rammes af søvnapnø. I Grønland kan tallet være højere, da Inuit genetisk er mere sammenlignelige med asiater end med europæere, og asiater har en højere tendens til at lide af søvnapnø end europæere. Det vides dog ikke, om Grønland har en højere andel af befolkningen, der lider af søvnapnø.

Det skriver avisen AG.

Det er læge og ph.d.- studerende ved Steno Diabetes Center Grønland, Mads Mose Jensen ved at undersøge. Det, han kan sige indtil videre, er at der er blevet fundet flere tilfælde i ph.d.-projektet, end først beregnet.

- Jeg har kolleger langs kysten, der jævnligt får henvendelser om patienter, der er meget trætte. Der er mange, der kommer med en klar ide om, at de har søvnapnø, fordi en partner måske har set, at de har pauser om natten, siger Mads Mose Jensen.

Læs hele artiklen om den store interesse for søvn-projektet i denne uges udgave af avisen AG. Få adgang her: