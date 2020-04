Oversygeplejerske giver svar om corona

Redaktionen Lørdag, 11. april 2020 - 16:38

Hvordan er proceduren, hvis der indlægges patienter med coronavirus?

Patienten modtages i skadestuen – på en speciel stue. Derefter køres de med en ambulance rundt om Dronning Ingrids Hospital (DIH) – til en opgang mellem medicinsk og psykiatrisk afdeling. Ellers kommer patienten direkte udefra og ind på Intensiv. Når patienten skal gennem gangarealerne, har patienten mundbind på for ikke at smitte andre. For at sikre øvrige patienter, har vi lukket alle andre patientstuer af. Patienterne – og personale på stuerne – bliver her bedt om at blive inde på stuerne. På den måde beskytter vi andre mod smitte.

Hvordan håndteres isolationspatienter?

Patienten kommer ind på isolationsstuen – og bliver isoleret. Patienten skal opholde sig på stuen 24 timer i døgnet, og at det personale, som skal hjælpe patienten, skal være beskyttet mod smitte. Beskyttelse indebærer som hovedregel; overtrækskittel, maske, beskyttelsesbriller og handsker. Alt efter hvilke opgaver, der skal løses på stuen, vil man have forskellige grader af beskyttelse og dermed brug af værnemidler. Hvis patienten har brug for forskellige former for undersøgelser foregår det primært på stuen, da covid-syge patienter ikke skal transporteret gennem hospitalet.

Er der en plan for udskydelse eller aflysning af andre sygehus-aktiviteter, herunder operationer?

Alle planlagte aktiviteter i Sundhedsvæsnet (operationer, konsultationer, kontroller, undersøgelser) er blevet gennemgået af lægerne. De operationer, konsultationer, kontroller, undersøgelser mm. der lægefagligt vurderes til at kunne vente i mindst fire måneder - er blevet udskudt. Hvor længe de bliver udskudt afhænger af udviklingen. De operationer, konsultationer, kontroller, undersøgelser mm. der IKKE vurderes at kunne vente i mindst fire måneder bliver håndteret via telemedicin eller gennemført – men måske på et lidt andet tidspunkt pga. ændrede flytider. Eksempler på planlagte aktiviteter der ikke kan vente er fx kræftudredning og behandling, behandling af alvorlige lidelser.

Alle akutte aktiviteter håndteres indtil videre som vanligt.

Hvordan behandles den »typiske« corona-patient, der har et forløb, som kræver indlæggelse?

Patienternes forløb forventes ikke at være meget anderledes end de forløb, som er i Danmark. Vi har meget tæt samarbejde med Statens Serum Institut og Rigshospitalets infektionsmedicinske afdeling omkring planlægning af behandling og organisering. Som eksempel havde vi i sidste uge vores halvårlige besøg af en hygiejnesygeplejerske fra Statens Serum Institut både i Ilulissat og Nuuk, hvor vores procedure og arbejdsgange blev gennemgået og opdateret i forhold til coronavirus. Desuden har vi mindst en ugentlige konference med infektionsmedicinskafdeling, som vi normalt holder en gang om måneden. Her hører vi om erfaringer med coronaviruspatienter. Det er vigtigt med disse tværgående konferencer, hvor vidensdeling særligt er til vores fordel, da Danmark er »foran« i epidemiudviklingen. Hvis patienter har åndedrætsbesvær og hoste i forskellig grader, behandles de med ilt både som næsekateter eller iltmaske. Patienter med lungesymptomer vil få lungefysioterapi. Andre med lungebetændelse vil blive behandlet med antibiotika. Indtil vi har et prøvesvar på coronavirustest vil patienten ligge på en enestue. Når diagnosen er stillet, kan man isolere på 2-4 sengs stuer, hvor diagnosen på patienterne er den samme dvs. COVID-19 syge. Her ligger patienter med minimum to meters afstand mellem sengene.

Sundhedsvæsenet har mange års erfaring med behandling og pleje af TB-patienter, men coronavirus er mere smitsom end tuberkulose. Derfor er det vigtigt, at befolkningen følger de anvisninger og restriktioner, der er anbefalet.

