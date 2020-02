Efter oversvømmelse: Naalakkersuisut anklages for forskelsbehandling

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 21. februar 2020 - 15:32

Naalakkersuisut skulle have ydet hjælp til indbyggerne i Naajaat, der blev ramt af naturkatastrofe, da høje bølger ramte bygden kort før jul.

Det mener Inatsisartut-medlem Jens Napaattooq (PN), der har sendt et paragraf 37 spørgsmål til Naalakkersuisut.

Ingen indsamling?

Han forstår ikke, hvorfor der er ikke har været indsamling til bygden.

- Som eksempel kan man også tillade sig at nævne, at man har ydet hjælp fra landskassen til flere katastrofer til vores nabolande og rundt omkring i verden. For nogle år siden skete der en katastrofe i Island, hvor en mindre by blev ramt af lavine med store materielle skader, der ydede Grønland med et stort beløb fra landskassen. Ligeledes blev Nuugaatsiaq og Illorsuit ramt af stor bølge og ligeledes blev der ydet den nødvendige hjælp til de katastroferamte borgerne, som vi støtter fuldt ud, skriver Partii Naleraq-politikeren.

Forskelsbehandling

- Derfor er det også på sin plads at spørge, hvad grunden er til den forskelsbehandling som Naajaat borgerne er udsat for?, spørger Jens Napaattooq.

De høje bølger ødelagte seks joller, da bølgerne ramte bygden tilbage december. Ingen led heldigvis skade af bølgerne.