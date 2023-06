Overskuddet vokser hos Hotel Hans Egede

Ritzau, Thomas Munk Veirum Fredag, 30. juni 2023 - 11:44

Overskuddet voksede i 2022 hos Hotel Hans Egede A/S, der driver Hotel Hans Egede og HHE Express i Nuuk.

Det seneste regnskabsår har resulteret i et endnu større plus på bundlinjen end det forrige.

Der er netop gjort status over perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022, og den viser et plus på 27.358.532 kroner før skat mod et overskud på 11.133.762 kroner året forinden.

- Uventet betydelig vækst

Ved regnskabsårets afslutning var firmaets egenkapital opgjort til 41.609.423 kroner.

I regnskabet skriver ledelsen om stor vækst i 2022 efter afviklingen af coronarestriktioner:

"Årets første to måneder var stadig påvirket af Covid-19 med periodevis lukning, men efter 1. marts hvor normaliteten igen tog over, steg aktiviteterne mærkbart og flere af de større arrangementer, som blev aflyst årene forinden grundet Covid-19 blev afviklet med uventet betydelig vækst til følge på alle forretningsområder."

Led ikke under personalemangel

Ledelsen gør opmærksom på, at man ikke var begrænset af personalemangel:

"Da selskabet valgte at beholde de fleste medarbejdere under nedlukningerne, har vi ikke haft den store mangel på personale, som visse steder har været en stor udfordring for branchen," står der i ledelsesberetningen.

2022 beskrives som et ualmindeligt godt år. I 2023 forventer ledelsen et mindre aktivitetsniveau og et resultat før skat på 15-20 mio.

Selskabet ledes af direktør Jørgen Bay-Kastrup. Helge Tang er formand for bestyrelsen og ejer.

Denne artikel er delvist skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).