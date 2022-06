Overskud voksede i fiskerigigant - dansk selskab bliver egen koncern

Thomas Munk Veirum Onsdag, 01. juni 2022 - 09:32

Ved første blik ser udviklingen dramatisk ud i årsregnskabet for Polar Seafood Greenland, hvor omsætningen i koncernen er faldet fra 3 milliarder i 2020 til 1,7 milliarder kroner i 2021.

Indtjeningsmæssig går selskabet dog frem og lander et stort millionoverskud.

I en pressemeddelelse forklarer bestyrelsesformand Henrik Leth, at det store fald i omsætningen skyldes, at Polar Seafood Denmark er blevet en selvstændig koncern.

Polar Seafood har "fjernet det regnskabsmæssige koncernforhold mellem Polar Seafood Greenland A/S og Polar Seafood Denmark A/S. Man kan således kun sammenligne resultatet efter skat og minoriteter, som er steget fra 107 mio. til 174 mio. kr," står der i pressemeddelelsen.

En opdatering

Henrik Leth siger til Sermitsiaq.AG, at der er tale om en opdatering af selskabsstrukturen:

- Nu har vi bare to koncerner i stedet for én. Det er fortsat samme ejere og bestyrelse som tidligere, siger Henrik Leth.

I årsregnskabet beskrives manøvren således:

- Der er sket ændring af ejeraftale, således at Polar Seafood Greenland A/S med virkning fra primo april 2021 ikke har bestemmende indflydelse over Polar Seafood Denmark A/S. Selskabet er derfor overgået fra tilknyttet til associeret virksomhed.

Formand: Et af de bedste regnskaber nogensinde

Bestyrelsesformanden siger videre, at det er et af de bedste regnskaber fra koncernen nogensinde, og det til trods for, at usikkerheden var stor forud for 2021.

- Vi var meget usikre på, hvordan det ville gå på grund af corona-situationen i Kina, Brexit og så videre, men det gik bedre end beregnet, siger Henrik Leth.

Stigende priser og øget aktivitet

I årsrapporten står der følgende om det gode resultat:

- Resultatet er skabt på baggrund af stigende priser gennem året på en række af koncernens produkter samt et øget aktivitetsniveau i underliggende selskaber sammenlignet med 2020. Det oplyses, at Covid-19 og Storbritanniens udtræden af EU pr. 01.01.2021 ikke har haft den negative indvirkning, som var forventet ved årets start af 2021.

Selskabet fremhæver i regnskabet, at det har foretaget store investeringer i Grønland i løbet af året. Polar Seafood Greenland

I årsregnskabet redegør virksomheden for fordelingen af kvinder og mænd i bestyrelsen - og den er fortsat skæv:

Småt med ligestillingen

- Kønssammensætningen i bestyrelsen i 2021 er uændret i forhold til tidligere år, hvorfor bestyrelsen stadig består af 7 mænd og ingen kvinder.

Forklaringen skal findes i branchen, lyder det:

- Ledelsen i Polar Seafood Greenland A/S har afspejlet den kønssammensætning, som har været fremherskende i den branche, som koncernen befinder sig i, hvorfor den har været præget af en underrepræsentation af kvinder. Selskabet har på den baggrund og i overensstemmelse med den danske lovgivning udarbejdet en politik for kvinder i den øverste ledelse og opstillet mål for andelen af kvinder på forskellige ledelsesniveauer.

Afskåret fra russisk datterselskab

Polar Seafood har tidligere fået kritik for, at et datterselskab i Rusland fortsat er i drift på trods af Ruslands invasion i Ukraine.

Selskabet undersøger løbende mulighederne omkring selskabet, oplyses det:

Vi besluttede at standse al salg til Polar Seafood Russia, da invasionen startede. Aktiviteterne i Rusland kører i et lukket kredsløb, som vi ingen indflydelse har på. Polar Seafood Koncernen udøver intet aktivt medejerskab og er ikke involveret i datterselskabets dispositioner. Hverken angående salg, drift, ledelse eller på bestyrelsesniveau.