Overskud i Kommune Qeqertalik

Walter Turnowsky Fredag, 28. juni 2019 - 10:09

Kommune Qeqertalik havde sidste år et overskud på 48,4 millioner kroner

Det lyder umiddelbart godt, men i realiteten er det kun halvt så godt.

De 26 millioner kroner skyldes nemlig, at der er anlægsprojekter, der ikke blev gennemført i 2018. Disse penge bliver derfor overført til årets budget.

Dermed bliver det reelle overskud på 22,4 millioner kroner, hvilket borgmester Ane Hansen (IA) stadig er godt tilfreds med.

- Opdelingen og efterfølgende opstart af en ny kommune har medført at der på nogle områder, naturligvis, har skulle bruges flere ressourcer. Dels er der brugt en del ressourcer på at få lukket/afsluttet og opdelt den gamle kommune Qaasuitsup Kommunea, hvor flere medarbejdere har skulle flyttes og efterfølgende indgå i nye afdelinger, dels er der brugt megen tid på at få medarbejderne omstillet til at arbejde i den nye organisationsform, endeligt er der brugt mange ressourcer på at få rekrutteret de rette medarbejdere til den nye organisation, siger hun i en pressemeddelelse.

Fokus på sygefravær

- På trods af dette forhold har kommunen formået at holde udgifterne nede ved at have fokus på omkostningerne. Nogle af de lavere omkostninger skyldes at en del stillinger ikke har været besat, men omvendt har kommunen med dens fokus på sygefravær sikret sig at servicen til borgerne er fastholdt og eller øget.

- Som borgmester er jeg meget tilfreds med medarbejdernes og ledernes indsats i kommunens byer og bygder, der alle har bidraget meget positivt til det flotte resultat. De ansatte har udvist stor forandringsvillighed og har været parate til at yde en ekstra indsats når dette har været påkrævet.

Hun siger samtidig, at hun er glad for den hjælp kommunen har fået fra Kommuneqarfik Sermersooq, der har stillet ekspertise til rådighed på forskellige områder.