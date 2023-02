Efter overskud i 2022: Norwegian forventer at flyve mere i 2023

Ritzaus Bureau Torsdag, 16. februar 2023 - 07:10

Det norske luftfartsselskab Norwegian har torsdag præsenteret et overskud for 2022 svarende til omkring 680 millioner danske kroner.

Samtidig giver selskabet udtryk for, at det forventer at flyve mere i 2023, hvor Norwegians ledelse godt kan lide sin position især over for sine konkurrenter i Norden.

Det fremgår af Norwegians regnskab torsdag.

- Det er tydeligt, at Norwegian er i en opadgående formkurve. Det er også nødvendigt, siger Sydbanks aktieanalysechef og luftfartsanalytiker Jacob Pedersen.

Han peger på, at Norwegian - uden at være prangende - har fået styr på nogle af de basale ting, der får et luftfartsselskab til at løbe rundt.

Det handler blandt andet om at holde prisen for at lease sine fly nede, når der ikke er kunder.

Han peger på, at selve overskuddet i 2022 mest skyldes, at der har været nogle engangsindtægter. Derfor lægger han mere vægt på, at Norwegian ser ud til at have fået fat i kunderne igen efter corona-årene.

- Det er et selskab, som indtjeningsmæssigt står langt bedre end eksempelvis SAS, siger han.

Netop konkurrencen med SAS giver ifølge Jacob Pedersen Norwegian en forholdsvis rolig situation.

Mens SAS styrtbløder penge i vintersæsonen og fokuserer på sin proces omkring konkursbeskyttelse, behøver Norwegian ikke frygte et prisangreb fra den front.

I stedet skal Norwegian det kommende år koncentrere sig om at finde et prisniveau, der stadig får folk ud at rejse.

Luftfartsbranchen kan i 2023 meget vel blive præget af, at de rejsende mærker inflationen og derfor fokuserer deres rejsekroner på højsæsonerne ifølge Jacob Pedersen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at Norwegian går en rigtig god påske i møde og en rigtig god sommer i møde. Men tiden uden for højsæsonen kan godt blive præget af, at man rejser mindre, fordi inflationen bider, siger han.

Det er dog ikke utvetydigt skidt for Norwegian, hvis der bliver større forskel på høj- og lavsæson ifølge analytikeren.

- Norwegian er mere fleksibelt skruet sammen end eksempelvis SAS, siger han