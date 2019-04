Oversigt: Se årets 1. aprilsnar

Ritzaus Bureau / Redaktionen Mandag, 01. april 2019 - 07:16

Det er 1. april, og aviser, organisationer, politikere og ministerier er klar til at narre os med et udvalg af løgnehistorier.

Her kan du læse et udpluk af årets aprilsnarre.

* Lufthavnspakken skal skrottes, og i stedet skabes en en hurtiggående færgeforbindelse til Island. Det fremgår af punkt 666, som skal diskuteres ved Inatsisartuts forårssamling i dag, skriver KNR.

* Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) har fundet en løsning, der skal sikre danske fiskere mod at blive fanget i en britisk brexit-klemme. - Vi bygger et sildehegn i Nordsøen, der skal holde sildene på dansk territorium, bebuder ministeren i en pressemeddelelse på både dansk og engelsk.

* Mens vi er ved brexit, så meddeler SF, at partiets tidligere formand, Holger K. Nielsen, skal være konsulent for den britiske regering i forbindelse med de kaotiske forhandlinger om brexit. - Hvis ikke Holger skulle ku', hvem skulle så ku', lyder det ifølge SF i en udtalelse fra det britiske Underhuset.

* Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har set sig sur på rosiner i boller, kringler og squashkager. Han er klar til at skride til et decideret forbud. Det koster alt for mange ressourcer, at man i børnehaver og på plejehjem skal sidde og pille rosiner ud af bagværk, når ingen alligevel gider at spise den tørrede drue, argumenterer han.

* Dagbladet B.T. har godt nyt til landets hundeejere. Forlystelsesparken Tivoli åbner nemlig en ny forlystelse beregnet til hunde. Navnet er "Fatamorgana", og her skal hunde såvel som ejere kunne få sig en på opleveren.

* I Givskud Zoo har man fremavlet en særlig sommerfugleart i anledning af dyreparkens 50 års jubilæum i år. Det særlige ved sommerfuglen er, at mønsteret på sommerfuglens undervinger danner bogstaverne ZOO.

* På Københavns Universitet har to forskere fra Institut for Idræt og Ernæring udviklet en fiskesnack for regeringen i Cambodja. Snacken er en sprød vaffel med næringsrigt fyld beriget med siamesisk mudderkarpe og andre lokale, tørrede fisk fra Mekong-floden. Det er forskningens bidrag til kampen mod underernæring i verdens fattigste lande, lyder det.

* Berlingske kan fortælle, at Folkemødet næste år forlader Bornholm og flytter til en anden ø, Lindholm. Det er øen, der ifølge regeringen skal rumme kriminelle og afviste asylansøgere. Det er ifølge avisen en hemmelig kaffeklub på Slotsholmen, der har taget beslutningen i samråd med Folkemødets ledelse.

* På Nationalmuseet jubler direktør Rane Willerslev over, at skolebørn blandt dynger af cigaretskod og tomme øldåser gjorde et opsigtsvækkende fund under sidste uges affaldsindsamling landet over. De fandt nemlig Egtvedpigens anden ørering. - Vi har altid undret os over, hvorfor hun kun havde én ørering på dengang hun blev fundet, siger Rane Willerslev i en pressemeddelelse.

* Forsyningsselskabet EWII i Trekantsområdet meddeler, at man er klar til at hjælpe politiet med at standse fartsyndere. Det skal ske ved, at man vil tillade politiet at stille stærekasser op på selskabets elskabe langs landevejene.

* På Samsø vil man ikke stå tilbage for virksomheden Bestsellers planer om at bygge Vesteuropas højeste tårn på 320 meter i Brande. På Samsø har man tænkt sig at opføre et 350 meter højt tårn. Tårnet skal finansieres via en donation fra de Forenede Arabiske Emirater, skriver Samsø Posten.

* Dagbladet Politiken fortæller, at Nationalbankens bygning i København lever på lånt tid. Dansk Folkeparti vil nemlig have revet bygningen ned. I stedet skal der opføres et barokpalæ. - Det er et eksempel på den menneskefjendske arkitektur med inspiration fra Bauhaus, som har ødelagt vores middelalderbyer landet over, siger kulturordfører Alex Ahrendtsen (DF) til avisen.

* Også sportens verden er ramt af aprilsnar. Sitet bold.dk meddeler, at årets pokalfinale alligevel ikke spilles i Parken. Nationarenaen er nemlig optaget af en afdeling af den internationale grand prix-serie i speedway. I stedet flyttes finalen til Malmø.

