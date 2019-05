Overgreb: Strid om at sætte kommuner under administration

Walter Turnowsky Mandag, 27. maj 2019 - 18:42

Det blev i sidste ende et enigt Inatsisartut, der stillede sig bag forslaget om, at bede Danmark om hjælp med indsatsen mod seksuelle overgreb.

Det betød dog langt fra, at partierne var enige om alting. Især spørgsmålet om kommunernes ansvar delte vandene.

Både naalakkersuisoq for sundhed og sociale anliggender, Martha Abelsen (S) og koalitionspartiernes ordførere Karl-Kristian Kruse (S) og Anders Benjaminsen (NQ) gjorde gentagne gange opmærksom på, at sagsbehandlingen er kommunernes ansvar.

- Hvis kommunerne har behov for hjælp, fordi opgaverne ar for tunge at løse, så er de forpligtet til at henvende sig for at bede om hjælp fra Socialstyrelsen under departementet for sociale anliggender, lød det fra Karl-Kristian Kruse (S).

- Når kommunerne så ikke beder om hjælp, og vi samtidig kan se, at problemerne ikke bliver løst, så må det være tilladt at spørge om de i sidste skal sættes under administration.

Han henviste til, at Naalakkersuisut har mulighed for at overtage socialområdet for en periode, hvis sagsbehandlingen ikke lever op til lovgivningen.

Frygter for samarbejde

De fire partier bag forslaget om at bede Danmark om hjælp er dybt uenige.

- Vi er herinde jo enige om, at disse alvorlige problemer kun kan løses i et tæt samarbejde mellem Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunerne, sagde Hans Enoksen (PN).

- Så nytter det ikke noget, at man fratager kommunerne styringen. Vi skal tværtimod styrke samarbejdet, for i skal huske på at samtlige kommuner kæmper med de samme problemer.

Justus Hansen (D), der som bekendt bor i Tasiilaq, henviste til, at tabuet omkring seksuelle overgreb i byen for længst er brudt - blandt andet takket være de indsatser, der er i gang.

- Hvis Naalakkersuisut overtager området, så er jeg bange for, at det vil gå lige så dårligt eller endda værre, lød det fra ham.