Overgreb: Landsretten ændrede advarsel til behandlingsdom

Walter Turnowsky Tirsdag, 08. oktober 2019 - 10:13

I går omtalte Sermitsiaq.AG en dom over en 21-årig, der fire gange havde samleje med en 12-årig pige. For det idømte Sermersooq Kredsret ham en advarsel.

Det Sermitsiaq.AG ikke var opmærksom på, er at anklagemyndigheden havde anket dommen. Landsretten ændrede dommen til en behandlingsdom.

Af resuméet af dommen fra landsretten, som er afsagt 2. maj 2018, fremgår det at:

"Landsretten ændrede kredsrettens dom således, at den 22-årige idømtes tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år. I tilsynstiden skulle tiltalte undergive sig Kriminalforsorgens bestemmelse om psykologbehandling.

Landsretten fandt det godtgjort, at tiltalte burde have vidst, at forurettede var under 15 år gammel, selv om hun så ældre ud, og at han havde overtrådt kriminallovens § 79 ved at have handlet uagtsomt.

I ændringen af foranstaltningen lagde landsretten vægt på, at tiltalte var dømt for uagtsomhed og havde gode personlige forhold sammenholdt med, at det fremgik af konklusionen i en personundersøgelse af tiltalte, at han havde brug for psykologbehandling."