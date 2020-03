Overgreb: Kornelia tør tro på lykken igen

Walter Turnowsky Onsdag, 11. marts 2020 - 07:02

Præciseret klokken 9.00, så det bliver tydeliggjort, at visningen i København ikke er del af Killiliisa.

7. november sidste år var en dag, som Kornelia Benjaminsen havde ventet på med spænding. Her skulle den film, som hun har medvirket i, 'Pilluarneq Ersigiunnaarpara' have premiere i Katuaq i Nuuk.

I filmen fortæller hun om de seksuelle overgreb som hun har været udsat for, men i nok så høj grad også, hvordan hun har fået hjælp til tackle traumerne efter overgrebene. Nu var hun spændt på, hvordan publikum ville reagere.

- Alle 400 hundrede i den udsolgte sal i Katuaq rejste sig op og klappede, da filmen var færdig. Det var en stor oplevelse, siger den unge kvinde til Sermitsiaq.AG.

Græd ved premieren

Filmens anden hovedperson er kunstneren Gukki Nuka, der blandt andet som rollemodel for Killiliisa gentagne gange har fortalt om den voldtægt, som han blev udsat for som barn.

- Jeg sad ved siden af Gukki Nuka, og vi fik tårer i øjnene, da alle rejste sige op.

- Jeg er virkelig taknemlig for, at folk tilsyneladende forstår det, som vi vil fortælle med filmen og det som vi har arbejdet for.

Kornelia Benjaminsen har fået hjælp af en psykolog til at arbejde med følgerne af overgrebene.

- Jeg vil gerne inspirere andre til at søge hjælp. Fordi jeg har fået hjælp, har jeg genfundet min styrke og har succes med mit liv.

- Jeg havde følt mig totalt ensom og det var ekstremt hårdt, så det var afgørende for mig, at jeg fik modet til at søge om hjælp. Det vil altid gøre ondt, men jeg er ved at lære, hvordan jeg skal håndtere smerten.

Film gav mod til at bede om hjælp

Og budskabet om, at man kan genopbygge sin styrke med den rette hjælp er nået ud til publikum, har Kornelia Benjaminsen oplevet ved de visninger af filmen, som hun har været med til.

- Flere sagde, at de nu har fået modet til at tale om overgrebet. Enkelte sagde endda, at de vil bestille en tid hos en psykolog allerede dagen efter.

Filmen er i Grønland udover i Nuuk blevet vist i Ilulissat, Aasiaat, Narsaq, Tasiilaq og Maniitsoq, hvilket er en del af indsatsen mod overgreb Killiliisa.

I dag bliver den vist i København arrangeret af Nordatlantens Brygge som led i Nordatlantiske Filmdage. Det er således ikke del af Killiliisa. Her vil Gukki Nuka, der bor i København samt filmens instruktør Nivi Pedersen deltage. Der har ikke været økonomi i forbindelse med filmdagena til, at Kornelia Benjaminsen kunne få betalt en rejse til Danmark.

- Jeg er lidt ked af, at jeg ikke kan være med i København, for jeg ville gerne have oplevet, hvordan et dansk publikum reagerer på filmen, siger Kornelia Benjaminsen.

'Pilluarneq Ersigiunnaarpara' vises på i dag, 11 marts klokken 17.00 på Nordatlantens Brygge som del af de Nordatlantiske Filmdage.

Har du behov for at tale anonymt om et seksuelt overgreb kan du Tusaannga på SMS 1899 eller telefon 801180.