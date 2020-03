Overgreb: Film skal hjælpe med helingen

Walter Turnowsky Lørdag, 14. marts 2020 - 14:56

Filmen 'Pilluarneq Ersigiunnaarpara' nåede onsdag lige akkurat at blive vist på Nordatlantens Brygge i København inden statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned.

Selvom publikum på dette tidspunkt endnu ikke var klar over, at det var et held, at de nåede at se filmen, så viste de efter filmen en tydelig taknemlighed over, at den nu også var blevet vist i Danmark.

Stille reaktion

Flere var henne for at takke instruktør Nivi Pedersen samt kunstneren Gukki Nuka, der medvirker i filmen. Det var tydeligt, at man søgte denne mere personlige tilgang, for lige efter filmen var der stort set ingen spørgsmål fra publikum.

- Jeg syntes folk tog rigtig godt imod den. Der var ganske vist ikke så mange spørgsmål, men jeg ser det mest som et tegn på, at filmen lige skulle bundfælde sig hos publikum, siger Nivi Pedersen til Sermitsiaq.AG.

- Der er meget at tænke over, og jeg ser den stille reaktion som et tegn på, at filmens scener har ramt en nerve hos publikum.

Kampen for at slippe fri

Den ene af filmens handlingsstrenge er Gukki Nukas rejse tilbage til hjembyen Uummannaq efter 36 år, hvor han skal vise udstillingen 'Revner i Sjælen', som er hans kunstneriske bearbejdning af, at hans fodboldtræner voldtog ham, da kunstneren var 14 år gammel.

På værkerne afbilleder Gukki Nuka sig selv nøgen. Og nærmest lige så nøgen møder vi både ham og den anden hovedperson Kornelia Benjaminsen, der begge tør vise publikum deres smerte og sårbarhed. Men frem for alt viser de deres indædte vilje til, at der findes et lys, et håb, et liv og ja lykke på den anden side af overgreb.

- Jeg vil have min frihed igen, siger Kornelia Benjaminsen i filmen.

Helingen

En del af den frihed genvinder Gukki Nuka, da han i Uummannaq opsøger den sauna, hvor hans træner voldtog ham. Denne centrale scene viser det punkt, hvor den nu afdøde overgrebsmand mister magten over Gukki Nukas liv.

- Vi har brug for en kollektiv helingsproces i landet. Den er allerede så små begyndt at komme i gang med de mange initiativer, der har været, siger Nivi Pedersen.

- Jeg håber at min film, kan være med til at skubbe på denne helingsproces.

Vil sprede håb

Nivi Pedersen fortæller, at der ligger mange overvejelser bag valget af de to hovedpersoner. Dels skal de have både lysten og styrken til at stå frem og fortælle, deres meget personlige historier. Men de er også valgt ud fra, at de skal være forskellige. Således er det et bevidst valg, at der er tale om en mand og kvinde, at der er forskel på alderen samt at de er forskellige steder i deres liv.

- Målet har været at nogle kan spejle sig i dele af det Gukki Nuka fortæller og andre i dele af det Kornelia fortæller. Og så er der måske andre elementer, hvor det er omvendt.

- Det der forener dem, er det samme lyst om at hjælpe andre ved at give dem et håb.

Flere psykologer medvirker i filmen og deres kommentarer er elegant flettet ind i forløbet.

- Det har været vigtigt for mig at formidle en masse viden om, hvordan overgreb påvirker den enkelte og hele vores samfund.

- Jeg mener, at viden er en vigtig nøgle til den nødvendige heling, som jeg taler om, siger Nivi Pedersen.

Har du behov for at tale anonymt om et seksuelt overgreb kan du Tusaannga på SMS 1899 eller telefon 801180.