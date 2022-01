Overforbrug på millioner i Qeqqata

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 04. januar 2022 - 15:34

Ved et møde i kort før jul blev kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia gjort opmærksom på bekymrende tendenser i kommunens økonomi.

Forvaltningen beskriver, at der forventes et overforbrug på kommunens drift på 43,4 millioner kroner i 2021. De første analyser viser, at de 33,3 millioner kroner stammer fra et overforbrug af løn.

Det, der især bekymrer, er en kraftig stigning i kommunens driftsudgifter fra omkring 700 millioner kroner i 2019 til cirka 800 millioner kroner i 2021.

Bekymrende stigning i driftsudgifter

- Det bekymrende er, at resultat før anlægsudgifter i 2019 udgjorde 137 mio. kr. mod 33,7 mio. kr, i 2021. Denne stigning i driftsudgifterne er bekymrende, skriver forvaltningen om økonomien.

I 2021 ventes det, at kommunen kommer ud med et stort underskud. Fortsætter udviklingen kommer kommunen i problemer, lyder vurderingen:

- Det forventede resultat for 2021 er et underskud på 105 (92) mio. kr. mod et overskud på 58,6 mio. kr. i 2019, skriver forvaltningen og fortsætter:

Underbudgettering i 2022

- En af årsagerne til forringelsen af årets resultat er, at aktiviteten på anlægsområdet er steget kraftigt i 2021 og kommer op på omkring 126 mio. kr. mod 79 mio. kr. i 2019. Kommunen har betydelige likvide reserver, men fortsætter de meget høje driftsudgifter, vil det give kommunen driftsmæssige problemer inden for en kort årrække.

Ifølge forvaltningen er problemet også nærværende i 2022, da budgettet formentlig skyder helt ved siden af. I 2022 er der budgetteret med driftsudgifter på 750 millioner kroner, hvilket altså er noget mindre end driftsudgifterne i 2021, der lander på 800 millioner kroner.

Kommunalbestyrelsen tog økonomirapporten til efterretning.