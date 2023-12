Overfald filmet: Forening samler ind til offerets familie

Thomas Munk Veirum Torsdag, 28. december 2023 - 09:09

Foreningen MAPI, der er kendt for sit fokus på at hjælpe borgere i kontakt med sundhedsvæsenet, er gået ind i en sag om vold i Nuuk.

Foreningen samler ind til advokatbistand til en familie, hvor sønnen på 18 år er blevet overfaldet. Overfaldet er blevet filmet og delt på sociale medier.

Formand Laila Bertelsen siger til Sermitsiaq.AG, at indsamlingen skal gå til at støtte familien:

- Der bør være en form for krisesamtale. De står helt alene i den her sag. Derfor skal noget af indsamlingen gå til krisesamtaler, som gives privat i Nuuk, fortæller Laila Bertelsen.

Formand: Vold skal stoppes

Laila Berthelsen siger videre, at pengene også skal gå til, at familien kan hyre en advokat og om muligt indgive et civilt søgsmål mod de ansvarlige for de børn og unge, der ifølge foreningens oplysninger står bag overfaldet.

Ifølge Laila Bertelsen er overfaldet begået af en gruppe unge, hvor nogle er under 15 år.

- Drengene er omsorgssvigtet, når de sætter andre i fare. Det skal stoppes, siger Laila Bertelsen.

Torsdag har Laila Bertelsen valgt at fjerne opslaget om indsamlingen fra Facebook, fordi opslaget har givet voldsomme reaktioner.

Bekræfter anmeldelse om overfald - to er sigtet

- Vi hjælper mennesker i nød. Og det er ikke anderledes i denne sag med grov overfald, skriver Laila Berthelsen på Facebook. Selvom opslaget er fjernet, fortsætter foreningen indsamlingen.

Leder af den centrale efterforskningsafdeling i Grønlands Politi, Lars Bjerregaard, bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at der er blevet anmeldt et overfald 16. december begået af en gruppe.

Efterforskningslederen siger, at politiet har sat betydelige ressourcer ind i opklaringen af sagen. For nuværende er to personer sigtet i sagen for at have begået vold.

Lars Bjerregaard kan dog ikke gå i yderligere detaljer, da efterforskningen fortsat pågår.

Politi advarer mod deling af ulovligt materiale

Efterforskningslederen kan dog godt fortælle, at voldsepisoden er en del af anledningen til, at politiet onsdag aften har lagt en advarsel på Facebook mod at dele materiale, som eksempelvis videoklip hvor der udøves vold:

- Det skal kraftigt understreges, at dette er ulovligt, og er en overtrædelse af kriminalloven. Politiet ser alvorligt på disse sager, idet de udsætter mennesker på videoerne for at blive genkendt i situationer, der udstilles i offentligheden, skriver politiet i opslaget og fortsætter:

- Det er meget vigtigt, at man tænker sig om og ikke deler sådanne filer. Ikke alene er det ulovligt. Det har også store konsekvenser for de involverede.

Lars Bjerregaard uddyber, at det er ulovligt at dele videoer er den karakter dels af hensyn til offeret og dels af hensyn til at gerningsmænd potentielt kan udnytte videoerne til at påvirke politiets efterforskning.