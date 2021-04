Overblik: De blev valgt ind ved kommunalvalget

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 07. april 2021 - 17:45

Det er både nye ansigter og gamle kendinge, der er blevet valgt ind ved de fem kommunalvalg.

Der er blevet afgivet 26.616 stemmer ud af 41.692 stemmeberettigede til kommunerne. Det giver en stemmeprocent på 63,8 procent, som er højere end ved sidste valg i 2018. Der lå vælgertilslutningen på 61,1 procent.

Seks ud af syv partier har opstillet kandidater til kommunerne, men et parti formåede ikke at få stemmer nok til at komme gennem nåleøjet i nogen kommuner. Det drejer sig om Nunatta Qitornai, som ellers havde kandidater til både Avannaata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq.

Herunder kan du se en oversigt over hvem, der er kommet ind i kommunalbestyrelserne.

Avannaata Kommunia:

Aqqalu Clasen Jerimiassen, A, 349 stemmer Knud Kleemann, A, 89 stemmer Lena Ravn Davidsen, D, 233 stemmer Niels Davidsen, IA, 100 stemmer Bendt B. Kristiansen, IA, 189 stemmer Jens Ole Nathanielsen, IA, 130 stemmer Anthon Frederiksen, N, 129 stemmer Jens Napaattooq, N, 213 stemmer Margrethe Christensen, S, 117 stemmer Sakio Fleischer, S, 135 stemmer Minik Høegh-Dam, S, 406 stemmer Palle Jerimiassen, S, 338 stemmer Jørgen Kruse, S, 112 stemmer Inuutersuaq-Ulloriaq Løvstrøm, S, 128 stemmer Elisebeth Nielsen, S, 127 stemmer Jakob Petersen, S, 108 stemmer Ane Qujaukitsoq, S, 95 stemmer

Kommune Qeqertalik:

Naja Kristensen, A, 129 stemmer Simigaq Heilmann, D, 223 stemmer Hans Aronsen, IA, 90 stemmer Ane Hansen, IA, 387 stemmer Kristian Jerimiassen, IA, 198 stemmer Niels Kristensen, IA, 65 stemmer Mariane S. Larsen, IA, 55 stemmer Frantz Lundblad, IA, 54 stemmer Klaus Lundblad, IA, 144 stemmer Karl Thue Nathanielsen, IA, 68 stemmer Peter Olsen, IA, 442 stemmer Ole I. Frederiksen, S, 115 stemmer Otto Jeremiassen, S, 81 stemmer Aqqa Samuelsen, S, 155 stemmer Enok Sandgreen, S, 113 stemmer

Qeqqata Kommunia:

Siverth K. Heilmann, A, 223 stemmer Anna Karen Hoffmann, A, 89 stemmer Nivi Heilmann Efraimsen, IA, 128 stemmer Juliane Enoksen, IA, 112 stemmer Mimi Karlsen, IA, 172 stemmer Abel Enoksen, N, 62 stemmer Hans Enoksen, N, 419 stemmer Karl Lyberth, N, 140 stemmer Paneeraq Olsen, N, 320 stemmer Malik Berthelsen, S, 976 stemmer Evelyn M. Frederiksen, S, 67 stemmer Barnabas Larsen, S, 63 stemmer Gideon Lyberth, S, 96 stemmer Kirstine Olsen, S, 67 stemmer Aqqalu Skifte, S, 78 stemmer

Kommuneqarfik Sermersooq:

Justus Hansen, D, 271 stemmer Poul Petersen, D, 234 stemmer Harald Bianco, IA, 109 stemmer Inge Olsvig Brandt, IA, 169 stemmer Charlotte Ludvigsen, IA, 1.512 stemmer Juaaka Lyberth, IA, 435 stemmer Naya-Sophia Lyberth, IA, 168 stemmer Mia Skifte Lynge, IA, 150 stemmer Avaaraq S. Olsen, IA, 241stemmer Lone Rosengreen Pedersen, IA, 139 stemmer Uju Petersen, IA, 374 stemmer Pele Broberg, N, 282 stemmer Ken Madsen, N, 153 stemmer Martha Abelsen, S, 569 stemmer Peter Davidsen, S, 259 stemmer Mala Høy Kúko, S, 163 stemmer Inga-Dora G. Markussen, S, 358 stemmer Dorthe-Marie Mogensen-Fontain, S, 276 stemmer Laura Táunâjik Uitsatikitseq, S, 144 stemmer

Kommune Kujalleq:

Kim Ezekiassen, A, 95 stemmer Stine Egede, IA, 410 stemmer Angutitsiaq Isbosethsen, IA, 75 stemmer Henning Jensen, IA, 141 stemmer Bibi Kielsen, IA, 63 stemmer Pipaluk Larsen-Petersen, IA, 107 stemmer Naja Lund, IA, 152 stemmer Piitaq Lund, IA, 108 stemmer Sofia Olesen, IA, 137 stemmer Kiista P. Isaksen, S, 186 stemmer Karen Marie Kyed Frederiksen, S, 101 stemmer Anders Simon Olsen, S, 139 stemmer Manasse Semsen, S, 68 stemmer Simon Simonsen, S, 229 stemmer Margrethe Thaarup Andersen, S, 158 stemmer

Af de politikere, der har opnået dobbeltmandat i Inatsisartut og kommunalbestyrelsen har Stine Egede allerede meldt ud, at hun vil søge orlov fra Inatsisartut for at hellige sig borgmesterembedet i Kommune Kujalleq. Peter Olsen fra Kommune Qeqertalik har også opnået flest stemmer i kommunen, og har også opnået godt valg i Inatsisartut. Han er dog fortsat i overvejelsesfasen, om han vil jagte borgmesterposten eller hellige sig Inatsisartut- og eventuelt Naalakkersuisut-arbejdet.