Overblik: Kronprinsens tætte forhold til Grønland

Poul Krarup Søndag, 14. januar 2024 - 08:28

I årenes løb har kronprinsen haft utrolig mange og forskellige relationer til Grønland, siden det første besøg i 1975. De viser alle hans store interesse for alle sider af det grønlandske samfund, og hvorfor han er blevet så populær i landet. Det drejer sig om fangst, sport, forskning og erhvervsliv og selvfølgelig om personlige gode venskaber. Det er umuligt at nævne dem alle, men her er et lille udpluk.

I 1982 deltog han i festlighederne i Sydgrønland i anledning af 1000 års festlighederne for Erik den Rødes ankomst til Qassiarsuk og bygningen af Brathalid.

I 1991 tog Landstingets formand Bendt Frederiksen (Siumut) kronprinsen med på sæljagt ud for Nuuk, hvor Frederik skød sin første sæl. Da de kom tilbage til Kolonihavnen blev de modtaget af landsstyremedlem Marianne Jensen, der gav kronprinsen et tillykke-knus. Sermitsiaq bragte billedet på forsiden og fik siden præmie for det i Danske Dagblades konkurrence om de bedste forsider.

Åbnede klimaudstilling

Kronprins Frederik besøgte i 1996 Grønland i forbindelse med, at han var officer på inspektionsskibet Vædderen. Desuden sejlede han rundt i Sydgrønland med inspektionskutteren Agpa.

Indbyggerne i Tasiilaq mødte til deres store overraskelse pludselig deres kronprins, da han tog sig en løbetur på byens veje.

I maj-juni 2009 var kronprins Frederik sammen med kronprinsesse Victoria af Sverige og kronprins Haakon af Norge på klimatur til Grønland. Senere i juni 2009 på nationaldagen deltog kronprinsparret i festlighederne omkring selvstyrets indførelse.

I december 2009 åbnede Frederik selvstyrets udstilling ”In the eye of the climate change” på Nordatlantens Brygge i København, der handlede om at vise Grønlands potentialer og muligheder for øget industriel udvikling. Kronprins Frederik mente dengang, at det kræver omtanke, når og hvis Grønland vil udvinde olie, gas og mineraler.

Grønlandske mellemnavne vakte glæde

I november 2010 deltog kronprinsen i begravelsen af Jonathan Motzfeldt.

Det vakte glæde i Grønland, da kronprinsparrets tvillinger fik grønlandske mellemnavne ved barnedåben den 14. april 2011.

Vincent Frederik Minik Alexander og Josephine Sophia Ivalo Mathilda er tvillingernes fulde navne. Da de kongelige tvillinger for første gang 14. januar blev præsenteret for offentligheden på Rigshospitalet, foreslog Sermitsiaq.AG grønlandske navne.

– Vi udelukker ikke grønlandske navne, svarede kronprinsen Sermitsiaq.AG’s udsendte i Rigshospitalets foyer.

I slutningen af april 2011 var kronprinsen med til at åbne ”Gør Maj Sund” i Nuuk og tog en alpin skitur på fjeldet sammen med elever fra byens skoler.

Fodbold i Qaqortoq

På samme tur fortsatte kronprinsen på et privat besøg til Sirius’ hovedkvarter i Daneborg med dronning Margrethe, og sammen var de på slædetur i Kong Oscar Fjord i Østgrønland og kørte blandt andet til Ella ø, hvor der ligger en fangsthytte, som kronprinsen og Mary overnattede i i 2004, da de for første gang var sammen i Grønland.

I august 2012 deltog kronprinsen i hvad Sermitsiaq.AG kaldte den største eksponering af Grønland nogensinde. Det var det danske bidrag til arkitekturbiennalen i Venedig, ”Possible Greenland”, der officielt blev åbnet af kronprins Frederik.

Kronprinsparret er populære, når de besøger Grønland. Her er det fra turen i 2004. Sermitsiaq

I juni 2013 var kronprinsen med til at indvie og igangsætte Aarhus Universitets nye forskningsfaciliteter ved Zackenberg, Daneborg og Station Nord, og i 2014 var kronprinsparret og de fire børn på rejse i Grønland. Prins Christian markerede sig allerede dengang ved at spille fodbold med det lokale hold i Qaqortoq.

Spontan jagttur med Kielsen

Kronprins Frederik og prins Christian forsvandt fra selskabet med formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen på et tidspunkt, og ingen vidste hvor de var. Det viste sig, at de var taget på en ikke planlagt rensdyrjagt.

- Kim Kielsen fik jo et par gode timer med vores søn Christian alene i en lille jolle, mens jeg var inde på land med nogle af hans nevøer for at skyde et rensdyr, fortalte kronprinsen senere til Billed-Bladet.

Kronprinsesse Mary fortalte, at prins Christian kom begejstret hjem fra jagten.

Landets dengang fire kommuner syede nationaldragter til kronprinsparrets fire børn, der repræsenterer alle de tre hovedtyper: Den vestgrønlandske, den østgrønlandske og Thule-dragten.

Prins Christians vestgrønlandske dragt er lavet i systuen Kittat i Nuuk. Her var i alt fem syersker engageret under ledelse af Jonna Kleist.

Prinsesse Isabella bærer en østgrønlandsk dragt, syet hos systuen Skæven i Tasiilaq af Taila Ignatiussen og hos Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik, Sisimiut, ved Kirstine Berthelsen - skind forberedt af skolens elever.

Prins Vincent (kaldet Minik i Grønland), Thule-dragt er syet af Birthe Jensen og Tukummeq Peary, Qaanaaq.

Prinsesse Josephine (kaldet Ivalo i Grønland) bærer også en Thule-dragt syet af Birthe Jensen og Tukummeq Peary.

Kronprinsparrets fire børn fik nye nationaldragter i 2014 fra de dengang fire kommuner i Grønland. Leiff Josefsen

I slutningen af marts 2015 var kronprinsparret med til at promovere Grønland i et kombineret erhvervs- og kulturfremstød i Tokyo. Det grønlandske erhvervsfremstød i Japan havde til formål at styrke eksporten af grønlandske seafood-produkter, sælskindsprodukter og ikke mindst at tiltrække flere turister til Grønland.

Deltog i Arctic Circle Race

I slutningen af april 2015 var Frederik og Mary på privat, uofficiel ferie i Østgrønland, hvor de efter ankomsten til lufthavnen i Nerlerit Inaat skulle videre på en privat slædetur ved Danmarkshavn længere nordpå. Mittarfeqarfiit fortalte om det på sin Facebook side dengang.

I februar 2016 deltog kronprinsen i åbningen af Arctic Winter Games i Nuuk, som han var protektor for. I april 2016 deltog kronprinsen desuden i Arctic Circle Race i Sisimiut og gennemførte, hvad nogen kalder verdens hårdeste langrendsløb på 160 kilometer.

I marts 2019 deltog han på den store råstofmesse i Toronto samen med den grønlandske delegation. Det var første gang, at kongehuset med sin tilstedeværelse hjalp Grønland med at tiltrække større opmærksomhed i råstofindustrien.

I 2021 deltog kronprinsen i et sikkerhedspolitisk kursus Siku, der var arrangeret af Forsvarsakademiet, og som blandt andet bragte ham til Arktisk Kommando i Nuuk og til Mestersvig på østkysten.

Lykønskede håndboldkvinder

Kort før påske i 2022 var kronprinsen på en kortere slædetur men et kærligt gensyn med Nordøstgrønland og de store vidder, hvor kronprinsen var i sit es sammen med slædehundene. To slædeførere fra Slædepatruljen Sirius førte an på rejsen, der begyndte i patruljens hovedkvarter Daneborg og endte i Dødemandsbugten på Clavering Ø.

Den 18. marts 2022 var kronprinsen i Grønland for at deltage i optagelser til et dokumentarprogram om Rigsfællesskabet til DR. Ved samme lejlighed besøgte han langrendsklubben NSP i Nuuk.

I slutningen af november 2023 ønskede kronprins Frederik på vegne af kongehuset Grønlands kvindelandshold i håndbold held og lykke på kampdagen ved VM i Norge.

– Håndboldkvindernes vej til verdensmesterskabet har været imponerende. Med sejre i alle fem kampe i kvalifikationsrunden har den grønlandske fightervilje allerede vist sit værd. Det bliver spændende at følge, lød det fra kronprins Frederik.