Overblikket fra SIK: Kvindernes livsindkomst forbedres betragteligt

13. september kunne Selvstyret oplyse, at de nye overenskomster mellem SIK på den ene side og Selvstyret og kommunerne på den anden side nu var på plads.

De kommer til at gælde fra 2022 til 2026.

Forbedringerne og de nye tiltag i alle de 18 forskellige overens­komster blev beskrevet i fire hovedpunkter: Forbedrede forhold for kvinder og familier, fokus på de faglærte og de borgernære funktioner, bedre rejsemuligheder samt flere penge til alderdommen.

De enkelte overenskomster er stadig under udarbejdelse og er ved at blive renskrevet i Selvstyret. Det oplyser SIK på deres hjemmeside, hvor et nyt og opdateret overblik over overenskomsterne, der koster 128,2 millioner kroner, fremgår:

I forbindelse med lønudbetalingen i slutningen af november foretages der en regulering af lønningerne med tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2022.

Lønret under barsel

Forholdene for familier og kvinder vil blive forbedret i og med, at der fremover vil være fuld løn under hele perioden med barselsorlov på op til 40 uger for et barn (til tvillinger eller flere drejer det sig om i alt 48 uger) – ligesom der også vil være pensionsopsparing i perioden.

Hidtil har en kvindelig ansat efter en SIK-overenskomst op til 18 ugers orlov skullet overgå til barselsdagpenge. Med lønret i hele barselsperioden vil særligt kvinder på SIK-overenskomst få forbedret deres livs­indkomst betragteligt.

Det gælder dog ikke for brandfolk, kateketer og organister.

Feriefrirejse for fire overenskomstgrupper

Fire overenskomstgrupper får fremover ret til feriefrirejse for familierne hvert andet år.

De fire månedslønnede faggrupper, der får ret til feriefrirejse, er:

HK’erne (handels- og kontorpersonale).

Barnehjælpere, socialmedhjælpere og socialhjælpere.

Sundhedshjælpere.

Tolke/oversættere.

Den opnåede ordning med feriefrirejse hvert andet år sker ved udarbejdelse af en tillægsaftale til den eksisterende feriefond for medarbejdere ansat efter SIK-overenskomst.

Derved kommer Feriefonden for SIK-området til at bestå af to ordninger: Den ordning, som vi kender i dag med ferierejser til lodtrækning og den nyopnåede ordning til feriefrirejser for ovennævnte faggrupper.

SIK-ansatte og deres husstand, som har fået en tiltrædelsesrejse, vil fremover også have ret til en fratrædelsesrejse som en generelt opnået rettighed.

Retten til frihed med løn og frirejse ved en nær pårørendes alvorlige sygdom og/eller død vil fremover indtræde betydeligt tidligere. Frem til nu har man opnået retten efter et års ansættelse - det er nu ændret til tre måneder.

Fokus på faglærte og de borgernære funktioner

Med fornyelsen af overenskomsterne bliver der foretaget en generel forbedring af grundlønnen for samtlige ansatte på SIK-overenskomst.

Overenskomstparterne har dog også haft særligt fokus på de SIK-ansatte, der blandt andet varetager de borgernære funktioner og som er faglærte.

De får et særligt lønløft. Det gælder for eksempel:

Bygdesundhedspersonale.

Socialmedhjælpere.

Plejemødre.

Terminalarbejdere.

Den generelle pensionssats bliver forhøjes fra de nuværende 11,5 procent til 11,66 procent.

Realkompetence

I overenskomstforhandlingerne mellem SIK og de offentlige arbejdsgivere blev der også enighed om, at der er behov for at sikre muligheden for at løfte kompetenceniveauet, så ufaglærte i højere grad kan overgå til ansættelse som faglært og/eller honoreres behørigt med tillæg til lønnen, lyder det.

Det vil sige, at der fremover skal arbejdes mere konkret på opkvalifikation, så den viden og de færdigheder, som mange har opsamlet gennem erfaringer på arbejdsmarkedet, kan udbygges og formaliseres i ord, papir og personlig økonomi.