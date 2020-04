Overblik: Corona-dødstal verden rundt

Ritzaus Bureau Fredag, 24. april 2020 - 07:14

Det globale dødstal som følge af coronaviruspandemien har fredag morgen passeret 190.000.

Her kan du få et overblik over antallet af døde i en række udvalgte lande og den værst ramte by i øjeblikket, New York City.

Det aktuelle dødstal er frem til klokken 05.00 fredag dansk tid. Tallet i parentes efter det samlede dødstal er dødstallet per 100.000 indbyggere.

Stigningen er opgjort fra klokken 05.00 torsdag og 24 timer frem.

Tallet i parentes efter stigningen viser i procent, hvor meget det daglige dødstal er faldet/steget i forhold til dagen inden.

* USA: 49.887 døde i alt (15,2). 3199 døde på 24 timer (+94,3 procent).

* Italien: 25.549 døde i alt (42,3). 464 døde på 24 timer (+6,2 procent).

* Spanien: 22.157 døde i alt (47,2). 440 døde på 24 timer. (+1,1 procent).

* Storbritannien: 18.738 døde i alt (28,1). 638 døde på 24 timer (-16,4 procent).

* New York City: 16.388 døde i alt (194,5). 1314 døde på 24 timer (+602,7 procent).

* Tyskland: 5575 døde i alt (6,7). 260 døde på 24 timer (+13,5 procent).

* Sverige: 2021 døde i alt (19,8). 84 døde på 24 timer (-51,2 procent).

* Danmark: 394 døde i alt (6,8). 10 døde på 24 timer (-28,6 procent).

* Hele verden: 190743 døde i alt (2,5). 7407 døde på 24 timer (+25,3 procent).

Kilde: Johns Hopkins University.