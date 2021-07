Otte nye smittede - vuggestue lukkes

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 29. juli 2021 - 10:21

Der er i alt syv nye smittede i Aasiaat. Fem af de syv er fra samme husstand. Husstandens yngste barn blev i går afleveret i vuggestue, da symptomerne først indtrådte natten til i dag.

Som en sikkerhedsforanstaltning er der derfor taget kontakt til kommunen, for at sikre lukning af vuggestuen, samt at informere forældre med børn i vuggestuen om situationen, oplyser myndighederne.

Ud af de otte smittede, så er der en smittet i Upernavik. Den smittede er nærkontakt til en allerede kendt smittet, og var i karantæne. Den smittede er under hjemmeisolation.

Det oplyser Selvstyret i meddelelse.

Smitteopsporing

Smitteopsporing i forbindelse med de nye smittede er gået i gang, og alle de smittede er i hjemmeisolation.

- Nære kontakter til de smittede vil modtage telefonisk henvendelse fra Coronasekretariatet, og blive bedt om at gå i 7 dages karantæne, efterfulgt af en test på 7. dagen, oplyser myndighederne.

Samtidig skal nærkontakter være opmærksomme på symptomer i alt 14 dage. Der opfordres til forsigtighed og være opmærksom på symptomer også selvom ens test på 7. dagen er negativ.

Der er nu i alt 11 smittede i Aasiaat.

Husk:

Alle opfordres til at begrænse sin færden og til at holde antallet af nære kontakter til så få som muligt. Samtidig opfordres alle borgere til at være opmærksomme på symptomer og huske de generelle råd: