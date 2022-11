Otte fiskere og fangere modtager pris

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 15. november 2022 - 13:56

I dag er det fiskernes og fangernes dag.

KNAPK fejrer dagen med gudstjeneste i Nuuk og med en krans ved mindesmærket ved Hans Egede kirken i Nuuk.

- Mange familier kender til sorgen om at miste til havet. Og det er på sin plads, at vi i dag mindes dem vi har mistet til det ubarmhjertige hav, som fiskere og fangere bruger som arbejdssted, siger bestyrelsesmedlem i KNAPK, Aslak Jensen i anledning af kransesætning ved mindesmærket.

Formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede samt flere andre politikere og organisationer lykønsker fiskere og fangere på deres dag:

- Jeg lykønsker alle fiskere og fangere samt deres nærmeste her på Fiskere og Fangeres Dag. Tak fordi i bidrager stort til vores samfund og forsyner os med god mad, skriver Múte B. Egede på sin Facebookside.

Priser gives ud

Det er ikke kun mindehøjtidelighed, der bliver holdt på dagen. Også priser deles ud til KNAPK's medlemmer, der har gjort en ekstraordinær indsats i deres erhverv.

Med Niels Carlo Heilmann Fonden, som hædrer fiskere og fangere roses personer i erhvervet, der gør en ekstra indsats for at inddrage, lære unge, og fortsætte fangerkulturet i Grønland.

Det gælder:

Aqqalunnguaq Nielsen, Qeqertaq ved Ilulissat

Apollo Egede, Nuuk

Johannes Eskildsen, Tasiuaq ved Upernavik

Paulus Christensen, Tasiusaq ved Upernavik

Mikael M. Johsen, Qeqertarsuatsiaat ved Nuuk

Ole P. Olsvig, Naajaat ved Upernavik

Åge Hammeken Danielsen, Ittoqqortoormiit

Jens Petersen, Naajaat ved Upernavik

Jens Petersen fra Naajaat ved Upernavik bliver hædret for at have reddet et andet menneske fra havet. Lokalafdelingen KNAPP i Naajaat begrunder sin indstilling, at Jens Petersen har reddet en person, der er faldet igennem isen i løbet af dette år.

Diplomet fra Niels Carlo Heilmann indeholder også et pengebeløb på 7.000 kroner til hver af de fiskere og fangere, der modtager prisen.

Aslak Jensen oplyser, at KNAPK i Nuuk holder kaffemik i Pilutaq fra klokken 13.00, hvor også et æresmedlem vil blive afsløret klokken 14.00.