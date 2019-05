Hun er otte år og et stort boksetalent

Knud Fl. Larsen Torsdag, 30. maj 2019 - 08:14

Øjnene stråler og stoltheden kan ses på hele Nadias lille otteårige ansigt under hele den halvlanden times lange træning som Sermitsiaq.AG overværede.

Nadia sparede ikke sig selv. Der blev ikke lagt fingre imellem, når de små hænder gang på gang med fuld kraft ramte den tunge boksebold.

Forældreopbakning

- Det er min store drøm at blive bokser. Jeg kan rigtig godt lide det og så vil jeg gerne kunne forsvare mine forældre, fortæller Nadia i en lille pause i træningen inden børnene i bokseklubben Vollsmose Boxing i Odense skal ud og løbetræne.

Forældrene Frederikke Jeremiassen og Haider Abdulkarim følger deres børns boksetræning tæt. Knud Fl. Larsen

Forældrene Frederikke Jeremiassen og Haider Abdulkarim var med til træningen. De ved begge, at uden opbakning og hjælp til træning og til de kommende kampe er vejen til succes og store oplevelser lang.

Vollsmose Boxing

Nadias storebror Malik på 10 år bokser også. Både far og mor er med til træningen, som foregår under kyndig ledelse af bokseklubbens cheftræner og stifter Shahbaz Aslam.

Vollsmose Boxing er en af de mest kendte bokseklubber i Danmark. Shahbaz Aslam er tidligere kåret til årets leder af Danmarks Bokse Union, har fået Odense Kommunes ildsjælpris og har været nomineret til årets forbillede. Så det er en erfaren herre, der forsøger at gøre en god bokser ud af Nadia.

Mangfoldighed

- Mange piger og også nogle drenge kan godt blive bange, når de begynder at boksetræne, men sådan er det ikke med Nadia og broderen Malik fortæller Shahbaz Aslam.

- Der er ingen tvivl om, at de to søskende kan nå langt, hvis de fortsætter med at passe deres træning. Talentet er der, og det er godt med opbakningen fra forældrene.

De mange diplomer på væggene for danske mesterskaber for både børn og voksne fortæller om en succeshistorie i forstaden Vollsmose. En succeshistorie, som det til tider meget udskældte boligområde har så hårdt brug for.

”Gode boksere er gode forbilleder” står der på opslagstavlen i bokseklubben.

I Vollsmose Boxing mødes alle nationaliteter med interesse for boksning og får bokset sig til både selvtillid og selvværd. Vollsmose Boxing er et spejl på det store boligområde, hvor et enkelt ord er dækkende:

Mangfoldighed!

I Vollsmose bor der godt 9000 mennesker fordelt på 83 forskellige nationaliteter. Cirka 80 er fra Grønland.

Kærlighed uden grænser

Grønlandske Frederikke Jeremiassen og irakiske Haider Abdulkarim mødtes på Brenderup Højskole. Blev forelsket og har nu været sammen i 13 år. Parret har tidligere boet fem år i Alluitsup Paa.

- Selvfølgeliglig er det helt bevist, at vores søn, som er født på sygehuset i Nanortalik, hedder Malik.

- Bølge betyder det på grønlandsk og konge på arabisk.