Oscaruddeling: "Green Book" vinder prisen som bedste film

Ritzau Mandag, 25. februar 2019 - 06:13

"Green Book", der har den dansk-amerikanske skuespiller Viggo Mortensen i hovedrollen, fik natten til mandag hovedprisen for Bedste Film ved dette års oscaruddeling i Los Angeles.

Filmen handler om racerelationer i 1960'ernes USA og en sort pianist, Don Shirley, der skal eskorteres på en turné af Viggo Mortensens karakter.

Mahershala Ali fik prisen for Bedste Mandlige Birolle for sin rolle som Don Shirley. Viggo Mortensen var nomineret i kategorien Bedste Mandlige Hovedrolle, men måtte se sig slået af Rami Malek, der vandt for sin portrættering af afdøde Queen-forsanger Freddie Mercury.

Bohemian Rhapsody vandt flest oscarstatuetter Det begyndte i 1929. Natten til mandag er de eftertragtede Oscars uddelt for 91. gang. Dette års Academy Awards er blevet uddelt natten til mandag i Los Angeles. Portrætfilmen "Bohemian Rhapsody" vandt flest priser med fire ud af i alt fem nomineringer. Her er vinderne af hovedkategorierne: * Bedste film: "Green Book" * Bedste instruktør: Alfonso Cuarón, "Roma" * Bedste mandlige hovedrolle: Rami Malek, "Bohemian Rhapsody" * Bedste kvindelige hovedrolle: Olivia Colman, "The Favorite" * Bedste mandlige birolle: Mahershala Ali, "Green Book" * Bedste kvindelige birolle: Regina King, "If Beale Street Could Talk" * Bedste ikke-engelsksprogede film: "Roma" (Mexico) * Bedste originale manuskript: "Greenbook" (Brian Currie, Peter Farrelly og Nick Vallelonga). * Bedste sang: "Shallow", Lady Gaga. * Bedste animationsfilm: "Spiderman - Into the Spiderverse" Kilder: Academy Awards

"Green Book" kunne også tage prisen for Bedste Originale Manuskript.

Filmen er kontroversiel, og den er blandt andet blevet kritiseret for at være bagudskuende i sin skildring af racespændinger i USA.

Ifølge filmens instruktør, Peter Farrelly, er omdrejningspunktet i "Green Book" dog kærlighed.

- Hele historien handler om kærlighed. Om kærligheden til hinanden på trods af vores forskelle og at finde ud af sandheden om, hvem vi er, sagde Peter Farrelly fra scenen.

Her fremhævede instruktøren især Viggo Mortensens bedrift i filmen.

Blandt de øvrige nominerede til nattens hovedpris var "Black Panther", "BlacKkKlansman", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Roma", "A Star is Born" samt "Vice".

Mexicanske Alfonso Cuaron var spået store vinderchancer for sort/hvid-filmen "Roma", der handler om 1970'ernes Mexico.

Cuaron tog tre statuetter med hjem blandt andet for Bedste Instruktør og Bedste Ikke-engelsksprogede Film.

Aftenens helt store vinder blev "Bohemian Rhapsody", som vandt de to lyd-kategorier, redigering samt Bedste Mandlige Hovedrolle. Ingen af de fire takketaler nævnte dog Bryan Singer, der officielt er angivet som instruktør.

Singer blev fyret under produktionen af “Bohemian Rhapsody” og er siden blevet anklaget for pædofile overgreb, skriver filmsitet filmz.dk.

En af de mest overraskende priser gik til Olivia Colman, der vandt Bedste Kvindelige Hovedrolle for filmen "The Favourite".

Colman var oppe imod blandt andre Lady Gaga og Glenn Close, og sidstnævnte var favorit til at vinde.

I sin takketale kiggede en meget overrasket og rørt Colman ned på Glenn Close og sagde, at det var "ikke sådan her, det skulle være".

Aftenens første pris for Bedste Kvindelige Birolle gik til Regina King. I filmen "If Beale Street Could Talk" spiller King en kvinde og bedstemor, der kæmper for retfærdighed til sin voldtægtsdømte svigersøn.

"A Star is Born"-stjernen Lady Gaga vandt en Oscar, da "Shallow" blev kåret som Bedste Sang. Sangerinden bar under oscarshowet en diamanthalskæde til en værdi af cirka 200 millioner kroner.