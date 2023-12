Orientering til kommunen: Netværk af børneprostitution optrevlet

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 19. december 2023 - 15:43

En orientering fra velfærdsafdelingen i Qeqqata Kommunia til kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært møde tirsdag indeholder en gruopvækkende notits.

- Børnerejseholdet har i samarbejde med politiet i Sisimiut sparret om den stigende vold fra unge i lokalmiljøet samt optrevlet et børneprostitutionsnetværk, lyder det i en orientering, der bliver leveret til kommunalbestyrelsen i dag.

Børnerejseholdet har arbejdet i Sisimiut siden marts 2022, og forventer at gennemføre opfølgningssamtaler med de børn, der har været i behandling i november 2023.

Kriterier på kompleks PTSD

Ifølge orienteringen til kommunalbestyrelsen, er flere børn, der er behandlet af rejseholdet svært traumatiseret:

- Flere af børnene levede i udredningen op til kriterierne for kompleks PTSD, hvilket betyder, at de er så alvorligt traumatiseret, at de oplever en signifikant skade i personlige, familiemæssige, sociale, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige eller andre vigtige funktionsområder. Disse børn har behov for længerevarende dybdegående terapi, lyder det.

Børnerejseholdet har derfor vurderet, at flere af børnene fortsat skal modtage en form for behandling i familiecentret, eventuelt hos miljøterapeuten eller en af de to psykologer.

Flere børn i behandling

Børnerejseholdet, der er etableret gennem et tværgående samarbejde mellem Grønland og Danmark, har fået henvisninger på i alt 38 børn under sit ophold i Sisimiut. Af dem har i alt 17 børn modtaget tilbuddet om børnesamtaler, hvor også forældre eller værge får mulighed for at gennemføre samtaler for at støtte barnet.

Som børneholdet vurderer, har flere børn behov for at modtage et længere terapiforløb.

Børnerejseholdet ligger under socialstyrelsen og behandler børn der er udsat for seksuelle overgreb. I orienteringen oplyses det, at Børnerejseholdet starter med at gennemføre opfølgende samtaler med børn i behandling i november 2023.