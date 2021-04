Organisationer:  Koalitionen er skrøbelig 

redaktionen Torsdag, 29. april 2021 - 09:38

- Det er en aftale med en meget bred hensigt, og der er lagt op til samarbejde i mange afskygninger, især med kommunerne. Der er et ønske om brede forlig, hvilket vi absolut ser positivt på. Men koalitionen er spinkel, så det bliver spændende at se, hvordan man vil levere herpå.

Det vurderer direktør i Grønlands Erhverv (GE), Christian Keldsen overfor avisen AG, efter at have nærlæst aftalen.

Han har bidt mærke i, at der er fokus på udviklingen af erhvervslivet, herunder at styrke brugen af lokale virksomheder.

Spørgsmålstegn over finansiering

- Herudover er det positivt, at der igangsættes skarpe processer omkring finansloven og en reduktion af den offentlige administration. Generelt anerkender aftalen vigtig-heden af et stærkt erhvervsliv, hvilket vi glæder os til at se udmøntet, tilføjer han.

Også SIK's formand er spændt på at se, hvordan den nye koalition vil strikke en finanslov sammen.

- Der er vist ikke nogen, der kan have noget imod med, at der skal ske forbedringer på ældre-, børn-, social- og familie-, bolig- og sundheds-, uddannelses- og selvforsyningsområdet, siger formand for lønmodtagerorganisationen, SIK, Jess G. Berthelsen og tilføjer.

- Det er nogle flotte mål. Men når det er sagt, så stiller jeg spørgsmålstegn omkring finansieringen af dem, siger han.

