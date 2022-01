Organisation i opråb: Virksomheder skal have hjælp

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 25. januar 2022 - 12:45

Coronavarianten Omikron har slået et stort hul i kassen hos små og mellemstore virksomheder, og nu opfordrer organisationen for hjemmehørende arbejdsgivere, Nusuka, at Naalakkersuisut giver en hånd med hjælpepakker.

- Virkninger er typisk at medarbejderne er i karantæne på grund af familiemedlemmer der er ramt af sygdommen. Senere bliver de selv også desværre ramt af sygdommen. Dette påvirker familiers økonomi hos de timelønnede med tabt indkomst, skriver arbejdsgiverforeningen i et åbent brev til Naalakkersuisut.

Hurtigst muligt

Ifølge Nusuka har konsekvensen for virksomhederne været store omsætningstab.

- Dagligdagen er typisk nu at mindst 50 procent af medarbejderne savnes på virksomhederne på grund af Omikron. Indvidere er det synlige tegn nu, at virksomhederne har svært ved at blive færdig med opgaverne til tiden på grund af manglende medarbejdere, påpeges det.

Derfor efterlyser arbejdsgiverforeningen hjælpepakke til små og mellemstore virksomheder hurtigst muligt.

- Nusuka er klar til dialog omkring hvordan sådanne pakker kan udformes til bedst mulig gavn til det ansatte samt virksomheder. Vi håber at Grønlands Erhverv vil bakke op omkring denne opfordring, lyder det.

I sidste uge præsenterede naalakkersuisut en hjælpepakke til kultur og turismevirksomheder som har været ramt i slutningen af sidtse år på grund af restriktionerne om forsamlingsforbud.