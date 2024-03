Filmprojekt og trommedans-festival: 520.000 kr. uddeles til kulturprojekter

Redaktionen Søndag, 10. marts 2024 - 13:17

NAPA har modtaget et overvældende antal kvalificerede ansøgninger om støtte til forskellige kultur- og kunstprojekter, og derfor har det ikke været en let opgave for NAPAs bestyrelse at udvælge de heldig projekter, som nu får støtte.

Det vidner om et stort engagement og kreativt potentiale i Grønland og resten af Norden, oplyser NAPA i en pressemeddelelse.

NAPA har udvalgt fem projekter, ud fra hvilke der bedst lever op til organisationens målsætning om at styrke "kulturel udvikling, engagement blandt unge og fremme af arktiske perspektiver."

Håber på at booste innovation og samarbejde

Elin á Rógvi, bestyrelsesformanden for NAPA, håber, at projekterne vil skabe innovation og engagement på tværs af Norden:

- Vi er utroligt stolte over at kunne støtte disse projekter. Hver og en af dem bidrager ikke blot til kulturel udvikling i Grønland og det nordiske samfund, men fremmer også vores kerneværdier om bæredygtighed, ungdomsengagement og det arktiske perspektiv. Det er vores håb, at disse projekter vil inspirere yderligere innovation og samarbejde på tværs af Norden, siger hun.

De udvalgte projekter som støttes:

SIPINEQ+ – Naapitta – planlægning af en kulturudveksling mellem oprindelige folk i Arktis. 2SLGBTQIA+ foreningen i Grønland, Sipineq+ får støtte på 100.000 kroner.

Dansehallerne – Angalanera – dansende møder med grønlandske, færøske, ålandske og danske børn. Dansehallerne får støtte på 100.000 kroner.

Plus Pictures – Atuarfik – et filmprojekt om at følge folkeskolebørn i Grønland. Plus Pictures får 50.000 kroner i støtte.

Katuaq – Katuarpalaaq – Kulturhuset i Grønland vil afholde trommedansfestival i Nuuk. Katuaq får 120.000 kroner.

Arctic Sounds modtager i alt 150.000 kr. fordelt på to tilskud til deres 2024 festival aktiviteter, herunder rejser og produktionsomkostninger

Derudover har Nuuk International Film Festival fået støtte på 200.000 kroner, efter festivalen sendte en ansøgning til NAPA’s kulturstøttepulje i efteråret 2023, hvor bestyrelsen blev enige om at give filmfestivalen en forhåndstilsagn til forårets ansøgningsfrist, skriver NAPA.