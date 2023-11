Ordinær generalforsamling: Formand tager fire år mere

Kassaaluk Kristensen Mandag, 06. november 2023 - 11:29

Aqqalu C. Jerimiassen er genvalgt som formand for Atassut under den ordinære generalforsamling, der er afholdt i weekenden. Han er genvalgt med fuld opbakning fra partiets delegerede og uden kampvalg.

Den første dag på generalforsamlingen har partiet brugt til seminar, hvor tidligere formand for partiet, Augusta Salling, har præsenteret partiets målsætninger og værdier under dets storhedstid.

- Vi har derfor i partiet drøftet, hvordan vi kan videreføre partiets værdier og målsætninger, samtidig med, at vi gør disse mere tidssvarende for os, siger Aqqalu C. Jerimiassen.

Helt konkret vil partiet de næste fire år arbejde for at få flere lokalafdelinger på kysten.

Tid til at møde folket

De seneste fire år har Atassuts arbejde været mere i fokus på det landspolitiske, mens der ikke har været meget besøg i lokalafdelinger.

- Vores mål er selvfølgelig at gøre partiet større igen. Derfor har den nye organisatoriske næstformand et stort ansvar, som hun skal løfte. Der skal komme fokus på lokalafdelinger, få flere medlemmer og etablere nye lokalafdelinger, hvor der er interesse, siger den genvalgte formand.

Atassuts bagland har også udtrykt, at partiets sober måde at diskutere og debattere bør fortsætte. Samtidig vil der komme mere fokus på at gøre partiets resultater mere synlige.

- Vi erkender, at der ikke har været meget fokus på partiets resultater. Det skal den nye politiske næstformand arbejde mere for, så vi kommer mere ud med vores arbejde og politiske resultater, forklarer Aqqalu Jerimiassen.

Sundhedsvæsenet stadig i fokus

Partiet har de seneste mange år haft fokus på at forbedre sundhedsvæsenet. Under generalforsamlingen ønsker de delegerede mere fokus på området.

Atassut er en del af den politiske finanslovsaftale, der er præsenteret her til formiddag. Formanden for partiet understreger, at partiets ønsker om flere midler er blevet mødt under forhandlingerne.

- Vi har opnået at få vores krav om flere midler til sundhedsvæsenet indført i den nye finanslov. Og vi fortsætter med det arbejde på baggrund af ønsker fra baglandet, siger Aqqalu Jerimiassen.

Den nye hovedbestyrelse er:

Aqqalu C. Jerimiassen, formand

Anna Karen Hoffmann, organisatorisk næstformand

Bentiaraq Ottosen, politisk næstformand

Knud Kleemann, bestyrelsesmedlem

Hanne Heilmann, bestyrelsesmedlem

Arnannguaq Jeremiassen, bestyrelsesmedlem

Angutinnguaq Schmidt, medlem i forretningsudvalg

Maretha Broberg, medlem i forretningsudvalg

Atassut Ungdom får endvidere en ny repræsentant, som vil blive meldt ud på et senere tidspunkt, da deres nuværende repræsentant nu er valgt ind som medlem i forretningsudvalget.