Ordfører: Katastrofe hvis Grønland bytter Danmark ud med USA

Det er godt med øget samhandel med USA; men Rigsfællesskabet bør ikke byttes ud med en afhængighed af de Forende Stater. Det mener Venstre grønlandsordfører Marcus Knuth.

- Vi bør byde den amerikanske interesse for en øget samhandel og et tættere samarbejde med Grønland velkomment. Men samtidig skal vi fastholde det, som Naalakkersuisut så rammende har sagt: Greenland is open for business not for sale, siger han til Sermitsiaq.AG.

Pele Broberg (PN) har argumenteret for, at man bør undersøge om Grønland kan få en mere fordelagtig aftale med USA som en vej til uafhængighed. Marcus Knuth (V) kunne dårligt være mere uenig.

- I mine øjne kan Grønland ingen interesse have i at bytte rigsfællesskabet med Danmark ud med et fællesskab med USA i form af for eksempel en free-association. Jeg vil gå så langt som til at sige, at det ville være en katastrofe for den grønlandske befolkning.

- Man kan blot se på de vilkår, som de oprindelige befolkninger i Alaska lever under. Vi har i Danmark og i Rigsfællesskabet et af de stærkeste velfærdssystemer i verden, og især her vil man være langt dårligere stillet i et fællesskab med USA.

- Meget vigtigt er også de stærke familiære og kulturelle bånd, som mange dansk-grønlandske familier har, og de mange grønlændere og danskere, der bor hele deres liv på tværs af Danmark og Grønland. Det vil hverken USA eller en anden stormagt kunne erstatte.

Pele Brobergs ideer er ikke Naalakkersuisuts politik. Marcus Knuth mener, at dette også bør understreges i den stadig tættere dialog mellem Grønland og USA.

- Jeg mener derfor, at de grønlandske politikere også bør sikre, at USA er helt klar over, at man ønsker samhandel, men ikke ønsker at blive en for semi-delstat af de Forende Stater.