Orbicon solgt til canadisk kæmpe

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 03. september 2019 - 16:10

Hedeselskabet, der er moderselskab for Orbicon, oplyser ikke købsprisen. Datterselskabet Orbicon Arctic, der opererer i Grønland med lidt under 20 medarbejdere, følger med i købet.

- At blive en del af WSP er en rigtig god nyhed for Orbicon og vores medarbejdere, siger Per Christensen, adm. direktør for Orbicon og tilføjer:

- Med det nye ejerskab hos WSP styrker vi vores konkurrencesituation i hele den nordiske region betydeligt samtidig med, at vi får adgang til et globalt netværk af stærke kompetencer i en af de førende virksomheder i vores sektor. Ydermere bliver vi tilknyttet et team med en forretningsmodel og kultur i tråd med vores egen, hvilket vil styrke mulighederne for både kunder og medarbejdere.

Fremme aktiviteter i Norden

Direktør for WSP i Norden, Magnus Meyer siger følgende ifølge en pressemeddelelse, som Orbicon har udsendt:

- Denne handel giver os mulighed for at opfylde vores strategiske ambition om at fremme vores aktiviteter i den nordiske region – og samtidig styrke vores ekspertise inden for miljøsektoren. Kombinationen af kompetencer og kompatible kulturer giver os et solidt fundament, hvorfra de to organisationer kan arbejde effektivt på projekter – og derved udvikle attraktive og værdifremmende løsninger til vores kunder.

Orbicon beskæftiger omkring 500 medarbejdere og har som rådgivende ingeniørvirksomhed specialiseret sig inden for klimatilpasning, bæredygtigt byggeri og miljøpåvirkninger.