Orban til paven ifølge avis: Rusland vil stoppe krigen 9. maj

Ritzau Tirsdag, 03. maj 2022 - 07:05

Pave Frans siger, at Ungarns leder, Viktor Orban, har fortalt ham, at det er Ruslands plan at afslutte krigen den 9. maj.

Paven har fremsat udtalelsen i et interview til den store italienske avis Corriere della Sera. Interviewet med paven er offentliggjort tirsdag.

Paven siger, at han har bedt om et møde med præsident Vladimir Putin i Moskva i et forsøg på at få stoppet krigen i Ukraine. Men han har ikke modtaget noget svar.

Pave Frans siger videre i interviewet, at patriarken Kirill i Ruslands ortodokse kirke, som har støttet Ruslands krig, "ikke må blive Putins alterdreng".

Paven havde Orban i audiens i Vatikanet torsdag den 21. april.

Paven siger, at Orban under audiensen fortalte ham, at "Rusland har en plan om, at det hele skal være ovre den 9. maj". Denne dag er en russisk helligdag, der markerer russernes sejr over Nazityskland under Anden Verdenskrig i 1945.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, har imidlertid udtalt, at årsdagen ikke får nogen indvirkninger på Ruslands militære operationer i Ukraine.

Pave Frans foretog et usædvanligt besøg på den russiske ambassade, da krigen begyndte med Ruslands invasion den 24. februar.

I interviewet med Corriere della Sera siger paven, at han omkring tre uger inde i krigen bad Vatikanets topdiplomat om at sende en meddelelse til Putin.

I denne meddelelse erklærede paven sig parat til at tage til Moskva.

- Jeg var parat til at rejse til Moskva. Selvfølgelig. Det var nødvendigt, at Kreml-chefen tillod en åbning. Vi har endnu ikke modtaget et svar, men vi insisterer fortsat, siger pave Frans til avisen og tilføjer:

- Jeg frygter, at Putin ikke kan og ikke ønsker at have dette møde på dette tidspunkt. Men hvordan kan man lade være med at stoppe så megen brutalitet?

Inden interviewet havde den 85-årige pave Frans ikke specifik nævnt Rusland eller Putin offentligt efter invasionens begyndelse 24. februar. Men han har fremsat klar kritik, hvor han har anvendt termer som "uberettiget aggression" og beklaget overgreb på civile.