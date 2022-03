Oqaasileriffik lægger ordbøger på nettet

Kassaaluk Kristensen Mandag, 28. marts 2022 - 15:03

Hvad betyder amfibiebil? Og hvad er synonym for ordet 'glad'.

Hvis det skal gå hurtigt, behøver du ikke længere bladre igennem forskellige ordbøger, men blot klikke dig ind på en hjemmeside, og slå de to ord op på ordbog.gl, som Oqaasileriffik lancerer i dag.

Oqaasileriffik begyndte arbejdet med at digitalisere i alt 12 ordbøger i 2018 efter opfordring til at søge projektmidler fra Arctic Funders.

- Takket være Arctic Funders har vi nu realiseret, at disse ordbøger bliver søgbare på en hjemmeside, skriver Oqaasileriffik i en pressemeddelelse.

Korpusredaktør og projektleder i projektet, Minik Jeremiassen, forklarer til Sermitsiaq.AG, at Oqaasileriffik jævnligt får henvendelser omkring ords betydning og synonymer. Nu kan det fleste brugere søge på ord ved at klikke sig ind på en og samme hjemmeside.

- Vi mener, at der er behov for at digitalisere ordbøgerne, så det bliver nemmere for brugerne at benytte ordbøger i det daglige, siger korpusredaktør og projektleder i projektet Minik Jeremiassen til Sermitsiaq.AG.

Fra gammelt til nyt skrift

Digitalisering af ordbøgerne har taget over tre år. Brugerne kan vælge at søge på ord, eller søge efter ordene selv på de enkelte ordbøger. Der er både ordbøger fra dansk til grønlandsk, engelsk til grønlandsk og omvendt, og synonymordbøger på både gammelt og nyt skrift.

Selvom det bliver nemmere for brugerne at søge på ord, vil Oqaasileriffik fortsat stå til rådighed ved borgerhenvendelser.

- Vi er virkelig glade for borgerhenvendelserne, for så får vi mulighed for at søge på ord og undersøge deres mening og betydning i forskellige kontekster. Men nu giver vi vores brugere en hjemmeside, så de også kan søge og finde ord på et og samme sted. Vi håber, at hjemmesiden vil blive godt benyttet, siger Minik Jeremiassen til Sermitsiaq.AG.