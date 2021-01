Oqaasileriffik har indsamlet grønlandske ord

redaktionen Søndag, 24. januar 2021 - 13:41

Oqaasileriffiks korpus, som indeholder mere end 18 millioner ord, er nu tilgængelig til søgning.

Det indeholder blandt andet ord fra skønlitteratur, digte, aviser, hjemmesider, tidsskrifter og lovgivninger, skriver sprogsekretariatet i en pressemeddelelse.

- Korpus er udarbejdet således at der er primært grønlandske ord, der kan søges. Ord, sætninger, stammer, afledninger og endelser kan søges. Ud over det er det muligt at søge ved hjælp af ordets lingvistiske oplysninger, fremgår det.

Udforsk sproget

På deres hjemmeside er det nu muligt at udforske det grønlandske sprog, såsom sprogforskere, lærere, journalister og alle andre, der er interesseret i grønlandske sprog.

I 2014 modtog Oqaasileriffik en masse pdf-filer med gamle aviser fra Timarit.is.

- Korpusudviklingen blev startet med nogle af teksterne fra Timarit.is, hvor de første to år brugtes til at konvertere og korrektur af Atuagagdliutit (1952-1955) fra gammel retskrivning til det nye retskrivning med Oqaasileriffiks Kleinschmidt-konverter. Derefter begyndte man at samle skønlitteratur, digte, aviser, tidsskrifter, hjemmesider og lovgivninger, oplyses det.

Søg efter grønlandske ord i Oqaasileriffiks hjemmeside her