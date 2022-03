Opvækst-traumer skal i fokus

Redaktion Torsdag, 03. marts 2022 - 15:58

Lærere og pædagoger, som lider af traumer på grund af mistrivsel eller misbrug af alkohol og hash i barndomshjemmet, kan opleve, at deres traumer står i vejen for, at de bliver den omsorgsfulde fagperson, de gerne vil være. Det skriver avisen AG.

Det fremhæver Uddannelsesstyrelsen i en ny national strategi mod mobning.

Hvis lærerne selv har været udsat for mobning i deres skoletid kan det på ydermere føre til udfordringer.

- Traumerne har måske betydet, at voksenlivet opleves så svært, at der ikke er overskud til at forstå og vise ekstra hensyn til børn i vanskeligheder, fremgår det af strategien.

Derfor er der nu en håndsrækning på vej fra politisk hold for at sikre, at alle lærere og pædagoger kan fremelske en »anti-mobbende« kultur på skoler og i børnehaver.

Naalakkersuisuts tiltag går ud på, at Departementet for Sociale Anliggender i samarbejde med Uddannelsesstyrelsen udvikler forløb, hvor fagpersoner indenfor børne- ungeområdet tilbydes samtaleforløb.

- Dette traumaarbejde kan eventuelt kobles på som en del af efteruddannelsesforløbet, oplyser blandt andet Uddannelsesstyrelsen til avisen AG.

Læs hele artiklen i ugens AG, som du kan downloade og købe herunder: