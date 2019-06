Optog: Ingen børn skal gå utrygge i seng

Walter Turnowsky Onsdag, 12. juni 2019 - 10:52

Børnene må ikke blive glemt i den politiske uro, der lige nu præger landet. Det mener initiativtagerne til et optog i København.

- Hvordan er vi kommet så langt ud, at flere og flere børn rundt om i Grønland bliver seksuelt misbrugt og at en stor del af ungdommen vælger at begå selvmord, oftest på grund af misbrug og omsorgssvigt fra barnsben - uden at nogen har valgt at gribe ind? hedder det i indkaldelsen til begivenheden på facebook.

- Politisk set er hele situationen endt ud i et rent klovneshow - hvilket på det sidste har fået både politikere og embedsmænd til at kaste håndklædet i ringen. De er ærlige og fortæller tydeligt gennem medierne, at de ikke kan holde til presset længere, hedder det videre.

Mindes ofrene

Det er et privat initiativ, som Chris Christophersen og Ellen Svendsen står bag.

- På baggrund af de mange hændelser som sker i den grønlandske befolkning, hvor børn udsættes for seksuelt misbrug og hvor selvmord er blevet den lette løsning hos de unge, har vi besluttet os for at arrangere optoget med titlen ’Ingen børn skal gå utrygge i seng’ – hvor vi vil gøre vores indsats for at blive set og hørt i resten af Danmark. Med en godkendt tilladelse fra politiet, er vi klar til at markere og synliggøre os ved at gå fra Christiansborg Slotsplads til Christianshavns Torv, hvor vi sammen vil mindes ofrene og deres pårørende, siger de i en fælles pressemeddelelse.

Optoget foregår onsdag 19. juni klokken 19 til 21 dansk tid. IA's folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen vil deltage i arrangementet.