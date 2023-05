Optimistisk direktør: Nye løsninger kan gøres klar ved Nuuk Imeq-lukning

Thomas Munk Veirum Fredag, 05. maj 2023 - 11:44

Nuuk Imeqs bestyrelse har truffet beslutning om at afvikle selskabet, som følge af at der er varslet en ny emballagebekendtgørelse fra 1. januar 2024.



Lukningen af tapperiet har skabt frygt for, at der vil opstå et omfattende miljøsvineri med engangsemballage, når man ikke længere kan gå ned og aflevere sine flasker og ikke mindst få pant for dem.



Hos det fælleskommunale affaldsselskab Esani deler man ikke den frygt. Det siger direktør Frank Rasmussen til Sermitsiaq.AG. Han vurderer, at Esani relativt hurtigt kan stå klar med nogle nye løsninger, når Nuuk Imeq lukkes:

Vil ikke se 70'er-tilstande

- Vi kan sagten se de tekniske løsninger, og vi kan inden for relativt kort tid have dem klar, lyder det fra Frank Rasmussen.

- Jeg er ganske overbevist om, at vi ikke kommer tilbage til 70'er tilstande, siger han med henvisning til tidligere tiders miljøproblemer med emballage.

Han understreger, at Esani ikke har nogen holdning til om embalagebekendtgørelsen ændres eller ophæves og derved om Nuuk Imeq lukker eller fortsætter.

- Som udgangspunktet holder Esani øje med affaldsstrømmen, og der konstaterer vi, at der allerede nu ligger nogle uudnyttede ressourcer som vi kan nyttigøre. Hvis eller når Nuuk Imeq lukker, vil affaldsstrømmene givetvis forandre sig, og det er så Kommunerne, detailledet og ikke mindst vores opgave at blive klar til dette, siger Frank Rasmussen.

Forsøg på trapperne

Esani er af Selvstyret udpeget til at stå for et forsøg med et nyt pantsystem, og Esani er i første omgang klar med et projekt, hvor man skal prøve at indsamle de dåser og flasker, der er mærket med Dansk Retursystems mærke.



Det drejer sig om cirka seks millioner emner årligt. Der er allerede betalt pant af emballagen i Danmark, men i øjeblikket kan forbrugere i Grønland ikke få panten tilbage. Det drejer sig blandt ander om dåser med energidrikke og flasker med saftevand. Det skal gøres muligt i forsøget.



Frank Rasmussen fortæller, at man kun afventer godkendelse fra det danske Miljøministerium, som skal tillade at Dansk Retursystem indgår et samarbejde med Esani, før forsøget kan gå i gang.

Kan udvides

Viser det sig som en succes, kan ordningen i princippet udvides til at omfatte al emballage, der er mærket med Dansk Retursystems mærker.

Det er op til Selvstyret at få udformet den nye emballagebekendtgørelse, som skal danne grundlaget for et nyt system, hvor Nuuk Imeq ikke længere har defacto monopol.

I forhold til miljøspørgsmål om den øgede brug af engangsemballage ved lukningen af Nuuk Imeq, så henviser Frank Rasmussen til, at lande som Norge, Sverige og Danmark bruger engangsemballage, og at miljøspørgsmålet er blevet undersøgt i de lande. Hvis pantsystemet er effektivt, vil engangsemballage som indgår i det cirkulære økonomis kredsløb, ikke være et miljøproblem, er vurderingen.

- Selvom Grønland på mange måder er et unikt land som ikke altid kan sammenlignes med andre lande, konstaterer vi at Grønland er et af relativt få lande, der fortsat bruger genpåfyldelige flasker, siger Frank Rasmussen.