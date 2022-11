Optælling af afgørende stemmer i USA kan tage uger

Ritzaus Bureau Onsdag, 09. november 2022 - 15:02

Amerikanske medier har svært ved at spå om udfaldet af valget til USA's Senat onsdag eftermiddag dansk tid.

Fire amerikanske delstater ligger nemlig fortsat og vipper. Det viser prognoserne fra flere medier - heriblandt avisen The New York Times.

Avisen skriver onsdag, at brevstemmerne kommer til at afgøre kongresvalget. Og det kan "komme til at tage dage - om ikke uger - inden de er blevet optalt", lyder vurderingen.

Forud for valget blev Demokraterne spået en valgsejr i Senatet, og de umiddelbare prognoser ser da også ud til at sende sejren den vej.

Dog er der godt nyt for Republikanerne i Wisconsin, som er en af de fire delstater, der kan afgøre magtbalancen i Senatet.

Wisconsins nuværende republikanske senator, Ron Johnson, står ifølge en prognose til at blive genvalgt efter et tæt løb med Demokraternes udfordrer, Mandela Barnes.

Det viser en prognose fra analyseinstituttet Edison Research ifølge Reuters.

Med 98,9 procent af stemmerne talt op har Johnson fået 50,5 procent af stemmerne, mens Mandela har 49,5 procent, viser en opgørelse i Washington Post.

Der er dog ikke endelige valgresultater endnu.

Ud over Wisconsin mangler der en endelig afgørelse i Arizona, Georgia og Nevada.

I Nevada skyldes det blandt andet mangel på valgtilforordnede samt et stort antal brevstemmer, som ikke alle sammen bliver opgjort med det samme.

I The New York Times fremgik det tidligere onsdag dansk tid i en prognose, at partierne var næsten sikre på at vinde 49 pladser hver i Senatet. Men avisen stoppede derpå med at opdatere sin prognose.

I Georgia ser det ud til, at der skal holdes endnu en valgrunde 6. december, før der er fundet en vinder blandt de i tre kandidater.

- Vi mener, at vi med sikkerhed kan sige, at der bliver en anden valgrunde i senatsvalget her i Georgia, som bliver holdt 6. december, skriver Gabe Sterling, der er chef i delstatens indenrigsministerium, på Twitter.

Delstaten har en særlig regel om, at valget skal gå om mellem de to kandidater med flest stemmer, hvis ingen får over 50 procent i første runde.

Forud for valgaftenen var der lagt op til en republikansk storsejr i det andet kammer - Repræsentanternes Hus. Også her ser det ud til at blive tættere end først antaget.

Republikanerne ventes fortsat at tage sejren i Repræsentanternes Hus, hvor der skal 218 mandater til at sikre flertal blandt de 435 medlemmer. Men sejren ser ud til at blive smal.

I Repræsentanternes Hus skal Republikanerne bruge fem pladser mere, end de fik ved valget i 2020. Alle amerikanske medier forudser onsdag formiddag, at republikanerne vinder flertallet. Men det kan blive med en meget snæver margin.

- Det her er i hvert fald ikke en republikansk bølge. Det er helt sikkert, sagde den republikanske senator Lindsay Graham natten til onsdag til NBC News.