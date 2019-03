Oprydning: Aleqa kræver svar fra udenrigsminister

redaktionen Tirsdag, 12. marts 2019 - 17:38

- Er det ministerens hensigt at søge om amerikansk støtte til oprydningen efter nedlagte amerikanske baser i Grønland, vel vidende, at USA har bidraget med 100 millioner dollars til oprydningen efter de nedlagte DEW-line stationer i det arktiske Canada?

Sådan spørger Aleqa Hammond til udenrigsminister Anders Samuelsen.

Hvad med Grønland?

Det sker efter, at Canada har modtaget 100 millioner dollars fra USA til oprydning af amerikanske militærstationer, DEW-stationer, i det arktiske Canada.

- Canada har lavet en fremragende oprydning efter de amerikanske stationer i Inuit områderne derovre, og de har fået USA til at deltage. Hvorfor sker det samme ikke hos os?, spørger folketingsmedlemmet, der mener, at USA må påtage sig et ansvar for at få det ryddet op i Grønland, inden det driver med den smeltende is ud til fangstpladserne.

Skadelige stoffer

- Hvad kan ministeren oplyse om indhold af PCB og andre miljøskadelige stoffer i de to nedlukkede DYE stationer , herunder batterier, bly og lignende, som er efterladt på indlandsisen af USA, i lyset af oplysninger fra Canada om oprydning af store mængder af sådanne stoffer i forbindelse med nedlukning af lignende stationer i den del af det arktiske område?, spørger Aleqa Hammond også til den danske udenrigsminister.